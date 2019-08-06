В Индии заявили о желании заменить Ми-17 на вертолёт собственной разработки

В Индии заявили о необходимости начать разработку собственного вертолёта, который смог бы заменить российские Ми-17 (Ми-8). Общая стоимость проекта оценивается в 10 тысяч крор рупий (для справки 1 крор – индийская мера, равная 10 млн). В переводе в рубли программа оценивается в 93 млрд рублей.

Источник изображения: topwar.ru

Заявлено, что при реализации проекта Индия сможет не только обеспечить вертолётами класса Ми-17 собственные ВВС, но начать поставки винтокрылых машин на экспорт.

В индийском издании The Economic Times отмечается, что это крупнейший проект по созданию в стране вертолёта. Для его реализации потребуется (для начала) одобрение проекта правительством Индии, куда документ поступил на рассмотрение.

В Индии программа по созданию многоцелевого вертолёта носит название IMRH. В Нью-Дели говорят о том, что в ближайшие годы Индии потребуются около 550 таких вертолётов.

Сама концепция IMRH была представлена в 2017 году. Это 12-тонный вертолёт, который может разместить 24 человека. Планируется его использование в транспортировочных операциях, высадке десанта и при выполнении операций на море.

В течение двух лет никаких шагов в рамках этой программы совершено не было. Сколько ещё времени понадобиться Индии, чтобы начать реализацию своей амбициозной программы, никто из индийских специалистов сказать не берётся. Зато говорится о "большом желании начать собственное производство вертолётной техники и наличии необходимых технологий".