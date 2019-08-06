США пытаются перекрыть доставку иранской нефти в другие страны

Иран продолжает поставлять нефть в Китай и ряд других стран, несмотря на санкции США. Причем число танкеров, которые перевозят этот груз, увеличилось, по сравнению с известными ранее данными, сообщает газета The New York Times.

За последние месяцы 12 танкеров поставляли нефть в Китай и страны Средиземноморья, шесть выгрузили нефть в Китайских портах, остальные пошли через Суэцкий канал, возможно, в Сирию или Турцию. Ранее было известно, что только некоторые из этих танкеров поставляли иранскую нефть.

Исследование газеты, которая опиралась на данные сервисов отслеживания судов MarineTraffic и Refinitiv, свидетельствуют о том, что администрация американского президента Дональда Трампа столкнулась с трудностями в стремлении свести экспорт иранской нефти к нулю. "Вы не можете делать такого рода угрозы, если не можете реализовать их на практике", - сказал Ричард Нефью, бывший сотрудник госдепартамента США и Белого дома.

В то же время, по словам аналитика Clipper Data Ноама Райнера, по международному праву не является незаконным покупать или перевозить иранскую нефть и нефтепродукты, поскольку санкции являются односторонними.