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06.08.2019
Военно-промышленный курьер

Латвия ищет деньги на милитаризацию

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Военнослужащие ВС Латвии
Военнослужащие ВС Латвии.
Источник изображения: vpk-news.ru

Оборонная сфера Латвии нуждается в усилении финансирования - действующих 2% ВВП на эти цели недостаточно. Об этом в интервью газете Diena заявил министр обороны балтийской республики Артис Пабрикс.

"Я много раз говорил, что мы должны двигаться дальше, чем 2%, потому что 2% - это просто такой условный минимум для нашей безопасности, который ряд вещей вообще не в состоянии покрыть", - отметил он.

По словам главы военного ведомства, с таким финансированием Латвия, в частности, не сможет решить проблемы противовоздушной обороны и береговой охраны. Пабрикс добавил, что в 2020 году военные расходы Латвии также составят 2% ВВП. В следующем году, по его словам, Минобороны планирует значительные инвестиции в инфраструктуру. При этом Минобороны нуждается в строительстве новых военных полигонов в Алуксне, Латгале и Курземе, поскольку Адажский полигон, указал он, перегружен.

"Если скатиться ниже 2% ВВП, это поставит под угрозу пребывание боевой группы НАТО в Латвии, которая состоит из девяти наций, и это определенно будет угрожать нашим трансатлантическим связям, присутствию американцев здесь со своими вертолетами. Это также снизит нашу безопасность, поэтому мы даже не можем позволить себе рассуждать, что эти 2% не будут выполнены", - сказал министр.

Латвия впервые выполнила неформальное требование НАТО выделять на оборону не менее 2% от ВВП в бюджете 2018 года, отмечает Rubaltic.ru.

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Страны
Латвия
США
Проекты
2020-й год
NATO
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