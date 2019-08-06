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06.08.2019
Российская газета

БМП будущего: Израиль представил технологии "умной" бронетехники

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Министерство обороны Израиля представило технологии будущего для боевой машины с искусственным интеллектом. Три опытных модели бронетехники разработали в рамках программы Carmel.

Об этом сообщает Israel Defense. Опытные образцы после месячных испытаний представили три компании оборонной отрасли - Elbit Systems, Israel Aerospace Industries и Rafael. Они показали собственный подход и свои технологические решения. Эти передовые платформы будут интегрированы в существующие и будущие бронемашины - как пилотируемые, так и автономные.

Одним из образцов управляют двое военнослужащих. Они в шлемах Iron Vision, которые позволяют держать под контролем машину и ее вооружение. Это технология Elbit Systems. А вот компания Rafael продемонстрировала технологию так называемой "прозрачной кабины" с обзором в 360 градусов. Здесь уже шлемы не используются, а экипаж управляет машиной с помощью сенсорных экранов. От бойцов требуется только принимать решения, к которым искусственный интеллект пока еще не готов.

Carmel была запущена три года назад как многолетняя программа по разработке передовых технологий для модернизации боевых машин. Предполагается создание эффективного, инновационного, легкого в управлении транспортного средства и низкого по затратам. Цель программы - разработка технологии будущего, которая будет иметь превосходство над противником.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Компании
Elbit Systems
IAI
Rafael
Проекты
AI
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