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06.08.2019
ТАСС

Арктическая группировка Северного флота вышла в поход по Северному Ледовитому океану

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Противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков. Архивное фото
Противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ЗВО по СФ

Морякам предстоит пройти ряд учений, в том числе принять участие в нескольких высадках морского десанта на необорудованные побережья в Арктике

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Восьмой ежегодный поход арктической группировки Северного флота по Северному Ледовитому океану начался под руководством командующего Кольской флотилией разнородных сил вице-адмирала Олега Голубева. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Корабли и суда обеспечения вышли из пунктов постоянного базирования Североморска и Мурманска, прошли по Кольскому заливу и сформировали походный ордер в Баренцевом море", - сообщили на флоте.

В пресс-службе Северного флоте добавили, что в походе участвуют большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога", спасательно-буксирное судно "Памир", танкер "Сергей Осипов" и ледокол "Илья Муромец". Перед выходом в море на десантные корабли погрузили технику морской пехоты и арктической мотострелковой бригады. Кроме того, за несколько дней до выхода экипажи отработали слаженность совместных действий в Баренцевом море.

"Провели учения по связи, а также ряд учений по материально-техническому обеспечению, оказанию помощи судну, потерпевшему бедствие. Кроме этого, экипажи кораблей отработали задачи противовоздушной, противолодочной и противодиверсионной обороны отряда на переходе морем и на незащищенном рейде", - пояснили на флоте.

По плану поход продлится два месяца и пройдет в основном в акватории Баренцева и Карского морей, в районе полуострова Таймыр, архипелагов Северная и Новая Земля, а также Земли Франца Иосифа.

Также моряки примут участие в нескольких высадках морского десанта на необорудованные побережья в Арктике, проведут учения по охране важного промышленного объекта, отработают противолодочные задачи, выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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