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06.08.2019
Российская газета

Видео: как ядерные бомбардировщики взлетают боком

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На недавнем видео показан взлет американских стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress с британской авиабазы Fairford.

В тот день над взлетно-посадочной полосой шел ливень с ураганным боковым ветром. B-52 с его 56-метровым крылом подниматься в воздух в таких условиях очень тяжело - порыв ветра может накренить гигантский самолет, тот коснется концом длинного крыла земли и катастрофа неминуема.

Тем не менее самолет с ядерным оружием на борту должны уметь взлетать в любую погоду. Для этого конструкторы Stratofortress оснастили его "ветровым шасси" - оно позволяет бомбардировщику поворачиваться при взлете на 20 градусов от продольной оси ВПП.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
B-52
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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