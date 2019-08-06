Никаких стрельб: Япония против российских учений на Курилах

Япония выразила протест России из-за стрельб на Курилах

Япония выразила протест России в связи с проведением учебных стрельб в районе Курил. При этом, по сообщениям японских СМИ, РФ заранее предупредила Токио о проведении тренировок. Япония регулярно высказывает Москве претензии в связи с маневрами на Курилах, которые еще со времен Второй мировой войны являются предметом спора двух государств.

Японское правительство выразило протест российской стороне в связи с учебными стрельбами ВС России в районе острова Кунашир, входящего в состав южной части Курил, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

"Мы собираем информацию на этот счет. Поскольку это имеет отношение к укреплению российского военного присутствия на четырех северных островах (так в Токио именуют южную часть Курил. - "Газета.Ru") и противоречит нашей позиции по этим островам, мы выразили протест по дипломатическим каналам", - сказал он.

По данным газеты "Санкэй", Россия поставила Японию в известность о проведении учебных стрельб в районе Кунашира с 5 по 10 августа.

Токио не впервые выражает протесты Москве из-за таких стрельб. В конце мая по итогам российско-японских переговоров министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что его страна нашла неприемлемым с юридической точки зрения наращивание Россией своего военного присутствия на южных Курильских островах.

"По поводу военного наращивания Вооруженных сил России на северных территориях, включая ракетные учения и размещение истребителей, наша страна передала российской стороне, что это неприемлемо с юридической точки зрения нашей страны", - подчеркнул дипломат.

Глава МИД России Сергей Лавров в то же время назвал действия российских военных правомерными. "Российские вооруженные силы работают на своей суверенной территории, как, собственно, это и принято на основе международного права", - сказал он.

В начале апреля японское правительство также выразило протест российской стороне из-за проведения ее военнослужащими серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.

Протест был заявлен 2 апреля по дипломатическим каналам.

"Это неприемлемо, поскольку имеет отношение к укреплению российского военного присутствия на четырех северных островах и противоречит нашей позиции в отношении этих островов", - пояснили в японском МИДе.

Аналогичное заявление во внешнеполитическом ведомстве Японии сделали всего за полмесяца до этого. По словам дипломатов, Токио считает неприемлемыми российские военные учения в южной части Курильских островов.

"Представление было сделано на уровне советника посольства нашей страны в Москве в адрес Министерства иностранных дел России... Учения, как было заявлено, ведут к укреплению российских войск на северных территориях", - передавал ТАСС слова представителя пресс-службы ведомства.

Он подчеркнул, что Япония считает такие действия "неприемлемыми" и противоречащими позиции страны в отношении региона.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в ответ на это обратил внимание, что обеспечить боеспособность армии, не проводя при этом учения, невозможно, поскольку тогда форма и навыки военнослужащих не поддерживаются. По этой причине он назвал проведение маневров в разных частях России, в том числе и на Курилах, совершенно естественным. Кроме того, он заверил, что эти учения будут проводиться и дальше.

К тому же, островная территория требует особых навыков осуществления боевых действий

,- сказал он RT.

Состояние войны между Россией и Японией было прекращено в соответствии с Совместной декларацией двух государств от 19 октября 1956 года. Кроме того, были восстановлены дипломатические и консульские отношения. Согласно девятой статье декларации советское правительство обязалось передать Японии острова Шикотан и ряд прилегающих к нему мелких необитаемых островов. Но главное условие осуществления этих действий - заключение мирного договора между государствами. Эта декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

Но по итогам Второй Мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Причина - неопределенность принадлежности островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды, которые по окончании войны стали частью СССР. Вместе с тем Токио считает их своими "северными территориями". В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно заявляли, что суверенитет России над островами, закрепленный на международном уровне, сомнению не подлежит.

Лидия Мисник