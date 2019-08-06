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06.08.2019
ЦАМТО

Испытания новых бронеавтомобилей "Атлет" завершатся весной 2020 года

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Бронеавтомобиль "Атлет"
Бронеавтомобиль "Атлет".
Источник изображения: © Пресс-служба Военно-промышленной компании

ЦАМТО, 5 августа. Испытания новых бронеавтомобилей "Атлет", которые заменят машины семейства "Тигр", завершатся весной 2020 года, сообщил "РИА Новости" гендиректор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий.

Бронеавтомобили "Атлет" имеют колесную формулу 4 х 4 и предназначены для перевозки личного состава и военных грузов с обеспечением требуемого уровня защиты, буксирования прицепов, монтажа вооружения, военной и специальной техники.

Среди основных отличий новой машины от бронеавтомобиля "Тигр" – повышенные грузоподъемность и противоминная стойкость, дизельный двигатель российского производства ЯМЗ-5347-24, развивающий максимальную мощность в 240 л.с.

Бронемашины "Атлет" в стандартной комплектации, в частности, оборудованы антитравматическими сиденьями и системой кондиционирования воздуха в салоне. В зависимости от модификации бронеавтомобиль может перевозить от двух до восьми полностью экипированных бойцов.

Испытания "Атлета" начались 5 августа. Они пройдут на базах Научно-исследовательского испытательного центра автомобильной техники (Бронницы), НИИЦ бронетехники (Кубинка) Минобороны и центра испытаний НАМИ (поселок Автополигон Дмитровского района), передает "РИА Новости".

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Страны
Россия
Продукция
Тигр
Тигр БА
Компании
ГАЗ Группа
Проекты
2020-й год
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