Морской буксир "Сергей Балк" проходит государственные испытания на Черном море
ЦАМТО, 5 августа. В морских полигонах Черного моря проходят государственные испытания морского буксира "Сергей Балк", построенного для отряда судов обеспечения Черноморского флота.
В ходе испытаний экипаж судна совместно с заводской сдаточной командой проводит швартовные и заводские испытания буксира, в ходе которых обучается эксплуатации, техническому обслуживанию и практическому применению судовых систем, устройств и механизмов.
В настоящее время на выходе в море проводится наладка и проверка функционирования электроэнергетической системы судна, проверяется работоспособность главной энергетической установки на разных режимах работы, испытывается электроэнергетическое оборудование, осуществляется переход на различные аварийные источники и механизмы, а также проверяется работа средств внутрикорабельной радиосвязи.
После завершения испытаний и возвращения в Севастополь, судостроители совместно с экипажем проведут ревизию судовых систем, устройств и механизмов и продолжат его подготовку к следующему этапу плана Государственных испытаний.
Справочно: морской буксир "Сергей Балк" построен для отряда судов обеспечения Черноморского флота, является головным судном проекта 23470. Предназначен для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, проводки кораблей и судов в акватории морских поров и осуществления эскортных операций море. Благодаря наличию на борту специализированного оборудования может выполнять операции по тушению различных видов возгораний на надводных объектах, сообщает Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г.Севастополь).
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