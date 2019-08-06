Морской буксир "Сергей Балк" проходит государственные испытания на Черном море

Спущенный на воду на ПАО «Ярославский судостроительный завод» головной строящийся для ВМФ России морской буксир проекта 23470 «Сергей Балк» (заводской номер 410). Ярославль, 27.12.2016.

ЦАМТО, 5 августа. В морских полигонах Черного моря проходят государственные испытания морского буксира "Сергей Балк", построенного для отряда судов обеспечения Черноморского флота.

В ходе испытаний экипаж судна совместно с заводской сдаточной командой проводит швартовные и заводские испытания буксира, в ходе которых обучается эксплуатации, техническому обслуживанию и практическому применению судовых систем, устройств и механизмов.

В настоящее время на выходе в море проводится наладка и проверка функционирования электроэнергетической системы судна, проверяется работоспособность главной энергетической установки на разных режимах работы, испытывается электроэнергетическое оборудование, осуществляется переход на различные аварийные источники и механизмы, а также проверяется работа средств внутрикорабельной радиосвязи.

После завершения испытаний и возвращения в Севастополь, судостроители совместно с экипажем проведут ревизию судовых систем, устройств и механизмов и продолжат его подготовку к следующему этапу плана Государственных испытаний.

Справочно: морской буксир "Сергей Балк" построен для отряда судов обеспечения Черноморского флота, является головным судном проекта 23470. Предназначен для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, проводки кораблей и судов в акватории морских поров и осуществления эскортных операций море. Благодаря наличию на борту специализированного оборудования может выполнять операции по тушению различных видов возгораний на надводных объектах, сообщает Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г.Севастополь).