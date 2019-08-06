Войти
06.08.2019
ЦАМТО

Морской буксир "Сергей Балк" проходит государственные испытания на Черном море

685
0
+2
Морской буксир проекта 23470 «Сергей Балк»
Спущенный на воду на ПАО «Ярославский судостроительный завод» головной строящийся для ВМФ России морской буксир проекта 23470 «Сергей Балк» (заводской номер 410). Ярославль, 27.12.2016.
Источник изображения: ПАО «Ярославский судостроительный завод»

ЦАМТО, 5 августа. В морских полигонах Черного моря проходят государственные испытания морского буксира "Сергей Балк", построенного для отряда судов обеспечения Черноморского флота.

В ходе испытаний экипаж судна совместно с заводской сдаточной командой проводит швартовные и заводские испытания буксира, в ходе которых обучается эксплуатации, техническому обслуживанию и практическому применению судовых систем, устройств и механизмов.

В настоящее время на выходе в море проводится наладка и проверка функционирования электроэнергетической системы судна, проверяется работоспособность главной энергетической установки на разных режимах работы, испытывается электроэнергетическое оборудование, осуществляется переход на различные аварийные источники и механизмы, а также проверяется работа средств внутрикорабельной радиосвязи.

После завершения испытаний и возвращения в Севастополь, судостроители совместно с экипажем проведут ревизию судовых систем, устройств и механизмов и продолжат его подготовку к следующему этапу плана Государственных испытаний.

Справочно: морской буксир "Сергей Балк" построен для отряда судов обеспечения Черноморского флота, является головным судном проекта 23470. Предназначен для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, проводки кораблей и судов в акватории морских поров и осуществления эскортных операций море. Благодаря наличию на борту специализированного оборудования может выполнять операции по тушению различных видов возгораний на надводных объектах, сообщает Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г.Севастополь).

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
ЧФ
Похожие новости
23.07.2013
"Акванавт": выход в подводный космос
04.07.2013
"Искандеры" просят крыши
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
14.05.2013
УДК типа «Мистраль» могут быть включены в состав Средиземноморской эскадры
18.04.2013
Ждите ответа
20.03.2013
Система управления Средиземноморским оперативным соединением ВМФ будет создана до конца года - штаб Черноморского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.08 23:06
  • 5
С кем способна воевать белорусская армия?
  • 06.08 22:57
  • 8
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 06.08 22:35
  • 28
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 06.08 21:42
  • 29
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 06.08 21:28
  • 6
5 Самых богатых членов правительства России 2018
  • 06.08 21:00
  • 14
Т-14 "Армата": монитор для "Птеродактиля"
  • 06.08 20:58
  • 176
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 06.08 20:52
  • 16
Военный аэродром сделали невидимым
  • 06.08 20:06
  • 69
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 06.08 13:28
  • 1
Российский экипаж установил два рекорда на "Танковом биатлоне"
  • 06.08 13:12
  • 17
Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире
  • 06.08 13:07
  • 1
Устройство новой снайперской винтовки СВЧ-54 показали на видео
  • 06.08 13:00
  • 3
В Минобороны прокомментировали пожар на складе боеприпасов
  • 06.08 09:55
  • 2
Налоги 2019. Какие налоги отменили?
  • 06.08 07:55
  • 1
Новые направления развития Войска Польского