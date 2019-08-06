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06.08.2019
ЦАМТО

На МАКС-2019 покажут макет 7-тонного беспилотника вертикального взлета

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Армен Исаакян
Армен Исаакян.
Источник изображения: © Группа "Кронштадт"

ЦАМТО, 5 августа. Группа "Кронштадт" представит на авиакосмическом салоне МАКС-2019 масштабный макет беспилотника вертикального взлета массой семь тонн, сообщил "РИА Новости" официальный представитель группы.

Ранее гендиректор "Кронштадта" Армен Исаакян заявлял журналистам о том, что компания может создать беспилотник вертикального взлета с полезной нагрузкой 1-1,5 тонны, напоминает агентство.

"Мы не оставляем эту тему, продолжаем работу в этом направлении, изучаем возможности гражданского применения машины. На авиасалоне МАКС-2019 мы планируем представить масштабный макет такого летательного аппарата с целью привлечь внимание потенциальных потребителей", – сказал собеседник агентства.

"Кронштадт" объединяет ряд российских предприятий, специализирующихся на разработке и производстве высокотехнологичной и наукоемкой продукции и решений, необходимых для создания, освоения и безопасной эксплуатации сложных технических средств в воздухе, на море и на суше.

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Страны
Россия
Компании
Кронштадт
Проекты
БПЛА
МАКС-20XX
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