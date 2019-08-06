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06.08.2019
Российская газета

Истребители Су-30 с новыми двигателями отправят на запад России

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Источник изображения: rg.ru

Первая партия модернизированных истребителей Су-30СМ с новыми двигателями поступит в авиаполк под Тверью. Поставка запланирована на 2021 год, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Ранее стало известно, что ОКБ Сухого совместно с корпорацией "Иркут" готовит новую версию Су-30. На истребитель установят более мощные двигатели АЛ-41Ф-1С - их серийно ставят на Су-35, также агрегаты являются "двигателем первого этапа" для Су-57 - пока не завершатся испытания штатного двигателя истребителя-невидимки. Улучшение характеристик мотора достигнуто за счет нового компрессора с увеличенным КПД и эффективной системы охлаждения лопаток турбины.

Истребительный авиаполк на аэродроме Хотилово в Тверской области входит в Ленинградскую армию ВВС и ПВО. В конце июля первая эскадрилья полка была полностью укомплектована истребителями Су-30СМ. Вторая эскадрилья пока летает на Су-27.


Антон Валагин

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