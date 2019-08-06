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06.08.2019
Известия.ru

Робота "Федора" научили шутить перед полетом на МКС

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Робот "Федор", который скоро отправится на Международную космическую станцию, получил элементы искусственного интеллекта, которые позволят ему поддерживать беседу и шутить. Об этом рассказал исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александр Блошенко.

"Он может поддержать любую тему разговора, ответить на самые различные вопросы: начиная от приветственных, продолжая о его создателях и заканчивая философией космоса", — цитирует ученого "РИА Новости". Он подчеркнул, что робот оказался очень общительным.

Голосовой помощник, встроенный в робота, может поддерживать темы, заданные собеседником, рассказал Блошенко.

На время пребывания на МКС инженеры ограничат подвижность "Федора", чтобы он не сломал оборудование. Будут введены ограничения по рывку при работе с оператором и всевозможные программные "наблюдатели" сверяющие показания с математической моделью робота.

Робот отправится на МКС 22 августа и проведет в космосе 14 дней. За это время он должен выполнить несколько задач под управлением космонавта Александра Скворцова.

"Федор" (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робот-спасатель. Робот первым в мире из ему подобных научился садиться на шпагат. В 2018 году был создан выставочный образец "Федора" для ВДНХ.

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