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06.08.2019
Военно-промышленный курьер

Австралия не намерена предоставлять США базы для ракет средней дальности

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Источник изображения: vpk-news.ru

Официальные представители Австралии подтвердили, что страна не будет использоваться в качестве базы для размещения американских ракет средней дальности, сообщило агентство Associated Press.

Ранее министр обороны США Марк Эспер в рамках прошедшей в Сиднее министерской встречи заявлял, что Вашингтон после выхода США из американо-российского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) хотел бы в течение нескольких месяцев разместить обычные ракеты средней дальности в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Министр обороны Австралии Линда Рейнольдс заявила, что, хотя районы размещения ракетных баз США еще не известны, Австралия не будет одним из них. Она сказала, что Эспер не обращался с такой просьбой, а Австралия этого и не ждала. 

Премьер-министр Скотт Моррисон позднее также заявил, что в Австралии ракеты базироваться не будут.

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Страны
Австpалия
Россия
США
Проекты
РСМД
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