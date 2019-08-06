Австралия не намерена предоставлять США базы для ракет средней дальности

Официальные представители Австралии подтвердили, что страна не будет использоваться в качестве базы для размещения американских ракет средней дальности, сообщило агентство Associated Press.

Ранее министр обороны США Марк Эспер в рамках прошедшей в Сиднее министерской встречи заявлял, что Вашингтон после выхода США из американо-российского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) хотел бы в течение нескольких месяцев разместить обычные ракеты средней дальности в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Министр обороны Австралии Линда Рейнольдс заявила, что, хотя районы размещения ракетных баз США еще не известны, Австралия не будет одним из них. Она сказала, что Эспер не обращался с такой просьбой, а Австралия этого и не ждала.

Премьер-министр Скотт Моррисон позднее также заявил, что в Австралии ракеты базироваться не будут.