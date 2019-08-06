Саудовская Аравия вновь подверглась воздушной атаке со стороны шиитов Йемена

Шиитское повстанческое движение Йемена "Ансар Алла" (хуситы) осуществило массированную воздушную атаку против трех аэродромов на юго-западе Саудовской Аравии.

По данным контролируемого хуситами телеканала Al-Masirah, нападению с применением ударных беспилотников подверглись аэропорты "Абха" и "Наджран", а также авиабаза имени короля Халида, расположенная в провинции Асир.

Официального заявления саудовских властей в связи с информацией об ударах по гражданскии и военно-воздушным объектам на территории королевства пока не последовало.

Атаки против нефтяной инфраструктуры Королевства Саудовская Аравия (КСА) в мае руководство йеменских хуситов ранее назвало "прелюдией" к нанесению серии ударов по "300 целям в Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратах". Согласно информации, среди намеченных целей - военные штабы и базы на территории двух арабских монархий, а также базы КСА и ОАЭ в Йемене.