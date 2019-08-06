Войти
06.08.2019
Военно-промышленный курьер

Саудовская Аравия вновь подверглась воздушной атаке со стороны шиитов Йемена

650
0
+2
Источник изображения: vpk-news.ru

Шиитское повстанческое движение Йемена "Ансар Алла" (хуситы) осуществило массированную воздушную атаку против трех аэродромов на юго-западе Саудовской Аравии.

По данным контролируемого хуситами телеканала Al-Masirah, нападению с применением ударных беспилотников подверглись аэропорты "Абха" и "Наджран", а также авиабаза имени короля Халида, расположенная в провинции Асир.

Официального заявления саудовских властей в связи с информацией об ударах по гражданскии и военно-воздушным объектам на территории королевства пока не последовало.

Атаки против нефтяной инфраструктуры Королевства Саудовская Аравия (КСА) в мае руководство йеменских хуситов ранее назвало "прелюдией" к нанесению серии ударов по "300 целям в Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратах". Согласно информации, среди намеченных целей - военные штабы и базы на территории двух арабских монархий, а также базы КСА и ОАЭ в Йемене.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
ОАЭ
Саудовская Аравия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
16.07.2019
Мост на Босфор: поставка Турции основных элементов С-400 займет неделю
15.04.2019
Огонь по своим: ракета коалиции сбила ударный беспилотник в Йемене
20.02.2019
Призыв для агрессии
22.11.2017
Чистка контрактов
13.04.2017
США: следущая остановка после Сирии - Йемен?
14.10.2014
По стопам «Птеродактиля»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.08 23:06
  • 5
С кем способна воевать белорусская армия?
  • 06.08 22:57
  • 8
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 06.08 22:35
  • 28
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 06.08 21:42
  • 29
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 06.08 21:28
  • 6
5 Самых богатых членов правительства России 2018
  • 06.08 21:00
  • 14
Т-14 "Армата": монитор для "Птеродактиля"
  • 06.08 20:58
  • 176
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 06.08 20:52
  • 16
Военный аэродром сделали невидимым
  • 06.08 20:06
  • 69
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 06.08 13:28
  • 1
Российский экипаж установил два рекорда на "Танковом биатлоне"
  • 06.08 13:12
  • 17
Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире
  • 06.08 13:07
  • 1
Устройство новой снайперской винтовки СВЧ-54 показали на видео
  • 06.08 13:00
  • 3
В Минобороны прокомментировали пожар на складе боеприпасов
  • 06.08 09:55
  • 2
Налоги 2019. Какие налоги отменили?
  • 06.08 07:55
  • 1
Новые направления развития Войска Польского