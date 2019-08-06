Войти
06.08.2019
Военно-промышленный курьер

"Военное" освоение космоса в приоритете у Японии

617
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Первое космическое подразделение в составе Сил самообороны Японии будет сформировано в 2020-м, а не в 2022 году. Таковы планы японского правительства, сообщает 5 августа газета Yomiuri.

Около 70 специалистов будут направлены для обучения в Японское агентство аэрокосмических исследований и вооруженные силы США. Также японские специалисты создают систему мониторинга, в которую включат наземные радары и телескопы. Запуск её в эксплуатацию намечен на 2023 год.

Местом для штаб-квартиры подразделения выбрана военная база в городе Футю в префектуре Токио. Оно займется мониторингом околоземного пространства для отражения возможных атак со стороны иностранных спутников, а также отслеживанием передвижения космического мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии планировали создать военно-космическое подразделение в 2022 году. Планы были скорректированы в том числе из-за формирования Космических сил США. Ожидается, что японская и американская структуры будут тесно взаимодействовать.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Компании
JAXA
Проекты
2020-й год
Похожие новости
24.05.2019
СМИ: Японское космическое агентство проведет соревнования по управлению роботом на МКС
28.12.2018
Русские потрошители
05.06.2015
Япония к 2019 году построит новый стартовый комплекс на космодроме Танэгасима
05.12.2014
Японский космический зонд "Хаябуса-2" передал первый радиосигнал на Землю
23.09.2009
В программу научных исследований Европейского космического агентства на 2015-25 годы включены восемь миссий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.08 23:06
  • 5
С кем способна воевать белорусская армия?
  • 06.08 22:57
  • 8
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 06.08 22:35
  • 28
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 06.08 21:42
  • 29
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 06.08 21:28
  • 6
5 Самых богатых членов правительства России 2018
  • 06.08 21:00
  • 14
Т-14 "Армата": монитор для "Птеродактиля"
  • 06.08 20:58
  • 176
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 06.08 20:52
  • 16
Военный аэродром сделали невидимым
  • 06.08 20:06
  • 69
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 06.08 13:28
  • 1
Российский экипаж установил два рекорда на "Танковом биатлоне"
  • 06.08 13:12
  • 17
Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире
  • 06.08 13:07
  • 1
Устройство новой снайперской винтовки СВЧ-54 показали на видео
  • 06.08 13:00
  • 3
В Минобороны прокомментировали пожар на складе боеприпасов
  • 06.08 09:55
  • 2
Налоги 2019. Какие налоги отменили?
  • 06.08 07:55
  • 1
Новые направления развития Войска Польского