Псков принимает "Десантный взвод"

Под Псковом начинается первый этап соревнований международного этапа конкурса "Десантный взвод": военнослужащие будут соревноваться в десантировании в составе взвода, быстром сборе на площадке приземления и марш-броске на 10 км.

Как сообщили в Минобороны РФ, по итогам жеребьевки российские десантники на старт первого этапа конкурса выйдут седьмыми. Первой стартует команда десантников из Венесуэлы, второй - белорусская команда, третьими - десантно-штурмовой взвод из Казахстана. Всего в этапе примут участие 17 команд, кроме команд Кубы, Марокко, Сирии и Шри-Ланки - они в первом этапе участия не принимают, из-за неполного представительства.

Накануне первого этапа конкурса, который состоится на площадке приземления "Кислово", участники соревнований провели взвешивание своего снаряжения, с которым им предстоит десантироваться и совершать марш-бросок на 10 километров. По регламенту состязаний, общий вес снаряжения не должен быть менее 8 кг.

Международный этап конкурса "Десантный взвод" проходит на полигонах Псковской области в рамках Армейских международный игр - 2019. Соревнования пройдут в четыре этапа и продлятся до 17 августа.