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06.08.2019
Военно-промышленный курьер

Псков принимает "Десантный взвод"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Под Псковом начинается первый этап соревнований международного этапа конкурса "Десантный взвод": военнослужащие будут соревноваться в десантировании в составе взвода, быстром сборе на площадке приземления и марш-броске на 10 км.

Как сообщили в Минобороны РФ, по итогам жеребьевки российские десантники на старт первого этапа конкурса выйдут седьмыми. Первой стартует команда десантников из Венесуэлы, второй - белорусская команда, третьими - десантно-штурмовой взвод из Казахстана. Всего в этапе примут участие 17 команд, кроме команд Кубы, Марокко, Сирии и Шри-Ланки - они в первом этапе участия не принимают, из-за неполного представительства.

Накануне первого этапа конкурса, который состоится на площадке приземления "Кислово", участники соревнований провели взвешивание своего снаряжения, с которым им предстоит десантироваться и совершать марш-бросок на 10 километров. По регламенту состязаний, общий вес снаряжения не должен быть менее 8 кг.

Международный этап конкурса "Десантный взвод" проходит на полигонах Псковской области в рамках Армейских международный игр - 2019. Соревнования пройдут в четыре этапа и продлятся до 17 августа. 

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Страны
Белоруссия
Венесуэла
Казахстан
Марокко
Россия
Сирия
Шри-Ланка
Компании
Минoбороны РФ
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