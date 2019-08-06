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06.08.2019
Военно-промышленный курьер

Китай все чаще стал ставить подножку США в АТР

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министр обороны США Марк Эспер подверг резкой критике "дестабилизирующие действия" Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) во время своего первого международного турне.

Выступая перед журналистами в Сиднее вместе с госсекретарем Майком Помпео и их австралийскими коллегами, глава Пентагона заявил, что США настроены "решительно против тревожной модели агрессивного поведения, дестабилизирующего поведения Китая", передаёт "Голос Америки".

Марк Эспер и Майк Помпео указали на милитаризацию Пекином островов в Южно-Китайском море и обвинили власти КНР в "государственной поддержке кражи интеллектуальной собственности" других стран и "хищнической экономике".

Последнее было явным намеком на так называемые "долговые ловушки", такие как соглашение 2017 года, в соответствии с которым Китай получил контроль над портом в Шри-Ланке, отмечает американская новостная служба. После того, как власти Шри-Ланки не смогли производить платежи в счет погашения задолженности перед Китаем, им пришлось передать китайскому правительству порт и территорию в 60 квадратных километров сроком на 99 лет.

По мнению старшего директора Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Брэдли Боумана, Китай, вероятно, совершает крупнейшие кражи интеллектуальной собственности в истории человечества. Боуман заявил корреспонденту "Голоса Америки", что интеллектуальная собственность, похищенная Пекином, используется для модернизации китайских арсеналов, которые, в случае военного конфликта, будут использоваться "для убийства американцев и их союзников".

"США не будут бездействовать, пока одна страна пытается изменить регион в свою пользу за счет других", - сказал министр обороны Марк Эспер.

Шеф Госдепа Майк Помпео, в свою очередь, заявил, цитирует его Eadaily, что Вашингтон не просит страны "выбирать" между США и Китаем. Однако у союзников в регионе усиливается обеспокоенность в связи с ростом экономической и военной напряженности между Китаем и США.

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Австpалия
Китай
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Шри-Ланка
Продукция
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