Войти
06.08.2019
Военно-промышленный курьер

Сирийские террористы осваивают ракетостроение (Видео)

733
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Террористы из группировки "Ансар аль-Таухид", являющейся одной из союзниц "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещено в РФ), опубликовали видеозапись, на которой показан запуск огромной самодельной ракеты класса "IRAM" (также известной как "аль-Буркан") в сторону позиций правительственных войск в городе Алхакорх, расположенном на севере провинции Хама.

"IRAM" (видео) джихадистов состоит из большой центральной секции, в которой находится боеголовка. Полет этого вундерваффе обеспечивают 4 ракетных ускорителя "Град 122мм" прикрепленные к бортам.

Идея использования нескольких ракетных ускорителей может показаться очень простой и надежной, однако любая задержка в зажигании одного из них может привести к кардинальному снижению точности или даже полному отказу.

Местные независимые источники в Алхакоре не сообщали о каких-либо необычных взрывах в городе или военных позиций вокруг него. Это говорит о том, что "IRAM" не достиг своей цели, упав неизвестно где.

В последние несколько месяцев различные радикальные группировки Идлиба и северной Хамы, отмечает Free News, демонстрировали схожие чудо-ракеты в отчаянных попытках поднять боевой дух своих сторонников и запугать противников.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Похожие новости
29.05.2019
За что музыкант полюбил ездить на БМП
27.05.2019
Против России? Турция завезла оружие в Идлиб
21.12.2017
Обойма с "Цирконами": зачем России атомная подлодка пятого поколения
20.12.2017
Сателлиты и "Фавориты"
06.12.2012
В интересах обеспечения обороны и безопасности
13.11.2012
«Были рассмотрены только технические и финансовые предложения» - и.о. министра обороны Ирака
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.08 23:06
  • 5
С кем способна воевать белорусская армия?
  • 06.08 22:57
  • 8
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 06.08 22:35
  • 28
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 06.08 21:42
  • 29
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 06.08 21:28
  • 6
5 Самых богатых членов правительства России 2018
  • 06.08 21:00
  • 14
Т-14 "Армата": монитор для "Птеродактиля"
  • 06.08 20:58
  • 176
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 06.08 20:52
  • 16
Военный аэродром сделали невидимым
  • 06.08 20:06
  • 69
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 06.08 13:28
  • 1
Российский экипаж установил два рекорда на "Танковом биатлоне"
  • 06.08 13:12
  • 17
Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире
  • 06.08 13:07
  • 1
Устройство новой снайперской винтовки СВЧ-54 показали на видео
  • 06.08 13:00
  • 3
В Минобороны прокомментировали пожар на складе боеприпасов
  • 06.08 09:55
  • 2
Налоги 2019. Какие налоги отменили?
  • 06.08 07:55
  • 1
Новые направления развития Войска Польского