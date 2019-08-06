Сирийские террористы осваивают ракетостроение (Видео)

Террористы из группировки "Ансар аль-Таухид", являющейся одной из союзниц "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещено в РФ), опубликовали видеозапись, на которой показан запуск огромной самодельной ракеты класса "IRAM" (также известной как "аль-Буркан") в сторону позиций правительственных войск в городе Алхакорх, расположенном на севере провинции Хама.

"IRAM" (видео) джихадистов состоит из большой центральной секции, в которой находится боеголовка. Полет этого вундерваффе обеспечивают 4 ракетных ускорителя "Град 122мм" прикрепленные к бортам.

Идея использования нескольких ракетных ускорителей может показаться очень простой и надежной, однако любая задержка в зажигании одного из них может привести к кардинальному снижению точности или даже полному отказу.

Местные независимые источники в Алхакоре не сообщали о каких-либо необычных взрывах в городе или военных позиций вокруг него. Это говорит о том, что "IRAM" не достиг своей цели, упав неизвестно где.

В последние несколько месяцев различные радикальные группировки Идлиба и северной Хамы, отмечает Free News, демонстрировали схожие чудо-ракеты в отчаянных попытках поднять боевой дух своих сторонников и запугать противников.