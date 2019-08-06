Первые прототипы перспективной израильской боевой машины "Кармель"

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в МО Израиля представляет прототипы боевой машины "Кармель"

Я уже писал о проекте РАКИЯ ("РЕКЕМ Крави Ябашти Атиди" - "Боевая сухопутная БТТ будущего") и гусеничной машине "Кармель" ("Кли РЕКЕМ Миткадем ле-Ябаша" - "Продвинутая БТТ СВ") в его рамках:

Первая демонстрация внешнего вида "Кармель" (18.05.17);

"Рафаэль" представляет предложение по проекту "Кармель" (19.12.18).

До сих пор "Кармель" демонстрировался в виде визуализации - картинок и роликов компьютерной графики. Вчера, 04.08.19, Управление разработки вооружений и технологической инфраструктуры МО Израиля (МАФАТ) впервые представила прототип машины "в железе". Точнее не одной машины, а сразу трёх: три прототипа, созданные тремя ведущими военными компаниями Израиля: "Израильская Авиационная Промышленность" (IAI), "Рафаэль" и "Эльбит Маарахот". Пока речь идёт о башнях и системах, в качестве базы используются БТР М113.

Прототип "Кармель" производства "Эльбит".

Новые машины используют технологии искусственного интеллекта, автоматизации процессов и создания единой картины наружной обстановки на 360 градусов, полученной на базе сочетания информации от различных датчиков. Все варианты "Кармель" имеют экипаж из двух человек, управляющих процессами (вождение, обзор, обнаружение и поражение целей) изнутри машины ("с задраенными люками"). Будет место и для третьего бойца (опция): оператора БПЛА и сухопутных боевых роботов, взаимодействующих с "Кармель". Кстати, часть БПЛА (барражирующие боеприпасы, мультикоптеры-разведчики, ударные мультикоптеры) могут запускаться из специальных ячеек на крыше машины.

На демонстрации присутствовали старшие офицеры СВ США (US Army). По словам главы НИОКР (МОП - "Михкар вэ-Питуах") в составе МАФАТ, бригадного генерала Янива Ротема, многие другие армии мира также проявляют интерес к "Кармель". Ряд представителей этих стран будут присутствовать на демонстрациях 05-06.08.19. По мнению Ротема, это проложит дорогу к плодотворному сотрудничеству с армиями этих стран в будущем.

Работы над "Кармель" на текущий момент продолжаются уже более 3 лет. Кроме МАФАТ и компаний военной промышленности, в них участвуют МАНТАК (Управление разработки БТТ МО), МАЗИ (штаб СВ) и Бронетанковые войска АОИ. За последний месяц были завершены все запланированные испытания, что и позволило успешно провести вчерашнюю демонстрацию. Ротем выразил благодарность предприятиям военпрома, успешно воплощавших в жизнь поставленные МАФАТ задачи, и сказал, что на сегодняшний день Израиль находится на ведущих позициях в области БТТ будущего.

По словам бригадного генерала Гая Хасона, Старшего офицера бронетанковых войск АОИ, часть продемонстрированных технологий будут воплощены в танке "Меркава-4 Барак", которые сойдут с производственной линии "в три ближайших года". От себя замечу: эта фраза означает, что производство начнётся в 2022 г., в то время как ранее речь шла о 2020 г.

Как видно на фото, прототипы "Эльбит" и "Рафаэль" имеют пушечное вооружение (30-мм) и напоминают БМП, в то время как прототип IAI пушки не имеет. Что касается использованных технологий, то сообщается:

"Эльбит" - использование системы Iron Vision, информация выводится на каски, на подобии касок лётчиков со встроенными дисплеями;

"Рафаэль" - использование "стеклянной кабины", информация выводится на дисплеи по периметру боевого отделения; также используются различные другие технологии компании: турель вооружения и ПУ ПТУР Spike, система связи BNET, системы электрооптики, КАЗ "Меиль Руах";

IAI - использует технологии, созданные для роботизированных машин компании; информация внешней обстановки выводится как на панорамные, так и на личные экраны операторов.

Также сообщается о ряде технологий, которые пока не воплощены в представленных прототипах, их разработку ведёт отдел МАХАР в составе МАФАТ. Тут и гибридный привод для гусеничной машины, и активная маскировка (должна затруднить обнаружение машины днём или ночью с помощью приборов ночного видения, РЛС и средств РТР), кибер-защита, решения в области защиты, многоцелевая РЛС, новая система опознания свой-чужой. Часть этих технологий уже готовы и могут быть интегрированы в созданные образцы БТТ ("Меркава", "Намер", "Эйтан").

В ближайшие 3 месяца компании-разработчицы представят отчёты об испытаниях и документацию на свои прототипы. Далее МО начнёт процесс анализа и выбора: предпочесть ли одну разработку или создать некий гибрид, который возьмёт лучшее из каждой из машин. Поступление на вооружение произойдёт не ранее, чем через 7 лет. Но и это оптимистично. Скорее всего пока мы будем видеть интеграцию отдельных решений в существующие образцы БТТ, в т.ч. в иностранные (т.е. экспорт тех или иных технологий).

Смотрите также статью Давида (david-2) "’Кармель’ - демонстрация вариантов".

Прототип "Кармель" производства "Рафаэль".

Прототип "Кармель" производства IAI.

Прототип "Кармель" производства "Рафаэль" изнутри.

Прототип "Кармель" производства IAI изнутри.

Прототип "Эльбит" производства IAI изнутри.

Шлемы Iron Vision.

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Ссылки:

[*]Показана боевая машина будущего АОИ, сайт АОИ, 04.08.19.

[*]Показаны технологии будущего боевой машины АОИ, israeldefense, 04.08.19.

[*]БТТ будущего АОИ показана: 2 бойца и каска F-35, ynet, 04.08.19.

[*]Большая огневая мощь и автоматическая езда: так будет выглядеть БТР будущего АОИ? Maariv, 04.08.19.

[*]На пике технологии: новая БТТ АОИ, makorrishon, 04.08.19.

[*]Обнаружение прячущегося противника и его атака мультикоптерами: взгляд на БТТ будущего АОИ, walla, 04.08.19.

[*]БТТ будущего АОИ, 7-й канал, 04.08.19.

[*]Специальный репортаж: компьютерные игры на поле боя, 7-й канал, 04.08.19.

[*]ЦАХАЛ представил образец "умного танка", newsru, 04.08.19.

[*]Кармель - новая сухопутная платформа ЦАХАЛа, mignews, 04.08.19.

[*]Обсуждение на Фреш.