Оригинал взят у коллеги dambiev в День ВДВ в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в Улан-Удэ

Фото (с) Дагбаев Зоригто

2 августа 2019 года, в поселке Сосновый Бор в Бурятии десантники 11-ой отдельной десантно-штурмовой бригады отметили 89-ю годовщину воздушно-десантных войск. Десантники показали свое мастерство. В церемонии по случаю годовщины приняли участие представители правительства Бурятии и мэрии Улан-Удэ, сообщает МК в Бурятии

Фоторепортаж интернет-портала Байкал Daily