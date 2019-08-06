Истребитель Су-57 впервые покажут на статической экспозиции МАКС-2019

ЦАМТО, 5 августа. Истребитель пятого поколения Су-57 впервые покажут на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Ранее в "Рособоронэкспорте" сообщали, что Су-57, а также новый легкий военно-транспортный Ил-112В покажут иностранным делегациям на авиасалоне МАКС-2019. При этом не уточнялось, как именно будет происходить показ. До этого Су-57 принимал участие только в летной программе и никогда не демонстрировался в статике.

"На статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 будет продемонстрирован истребитель пятого поколения Су-57", – сказали в пресс-службе.

В ОАК также уточнили, что истребитель Су-57 примет участие и в летной программе авиасалона.

Как напоминает агентство, Минобороны на выставке "Армия-2019" заключило контракт на закупку 76 истребителей Су-57. Первая машина должна быть поставлена в ВКС РФ в 2019 году. В брошюре, посвященной 80-летию ОКБ им.Сухого (входит в ОАК), сообщалось, что Су-57 запущен в серийное производство.