Войти
06.08.2019
ЦАМТО

Истребитель Су-57 впервые покажут на статической экспозиции МАКС-2019

730
0
0
Су-57
Су-57.
Источник изображения: ВКонтакте

ЦАМТО, 5 августа. Истребитель пятого поколения Су-57 впервые покажут на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Ранее в "Рособоронэкспорте" сообщали, что Су-57, а также новый легкий военно-транспортный Ил-112В покажут иностранным делегациям на авиасалоне МАКС-2019. При этом не уточнялось, как именно будет происходить показ. До этого Су-57 принимал участие только в летной программе и никогда не демонстрировался в статике.

"На статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 будет продемонстрирован истребитель пятого поколения Су-57", – сказали в пресс-службе.

В ОАК также уточнили, что истребитель Су-57 примет участие и в летной программе авиасалона.

Как напоминает агентство, Минобороны на выставке "Армия-2019" заключило контракт на закупку 76 истребителей Су-57. Первая машина должна быть поставлена в ВКС РФ в 2019 году. В брошюре, посвященной 80-летию ОКБ им.Сухого (входит в ОАК), сообщалось, что Су-57 запущен в серийное производство.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-112
ПАК ФА
Компании
ОАК
РОЭ
Проекты
АРМИ-20XX
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
Похожие новости
24.12.2018
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события 2019 года в оборонной сфере
22.12.2016
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
09.09.2015
Уроки МАКСа-2015 — часть I
01.07.2015
Крылья макетов
19.08.2011
Почти рассекретили
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.08 23:06
  • 5
С кем способна воевать белорусская армия?
  • 06.08 22:57
  • 8
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 06.08 22:35
  • 28
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 06.08 21:42
  • 29
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 06.08 21:28
  • 6
5 Самых богатых членов правительства России 2018
  • 06.08 21:00
  • 14
Т-14 "Армата": монитор для "Птеродактиля"
  • 06.08 20:58
  • 176
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 06.08 20:52
  • 16
Военный аэродром сделали невидимым
  • 06.08 20:06
  • 69
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 06.08 13:28
  • 1
Российский экипаж установил два рекорда на "Танковом биатлоне"
  • 06.08 13:12
  • 17
Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире
  • 06.08 13:07
  • 1
Устройство новой снайперской винтовки СВЧ-54 показали на видео
  • 06.08 13:00
  • 3
В Минобороны прокомментировали пожар на складе боеприпасов
  • 06.08 09:55
  • 2
Налоги 2019. Какие налоги отменили?
  • 06.08 07:55
  • 1
Новые направления развития Войска Польского