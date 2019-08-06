В Британии опасаются вторжения российских "Варшавянок"

Министерство обороны Британии высказывает опасения, что Россия может направить в территориальные воды страны "супертихие" дизель-электрические подлодки проекта 636.3 "Варшавянка", которые будут невидимы для ВМС страны. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники в британском военном ведомстве.

Источник изображения: Минобороны РФ

По данным издания, в британском флоте опасаются, что российские подлодки "Варшавянка" могут угрожать национальной безопасности Великобритании, отслеживая передвижения кораблей британского флота и подключаться к подводным коммуникационным кабелям, скачивая оттуда секретную информацию. Особые опасения высказываются в отношении флагмана королевских ВМС - авианосца HMS Queen Elizabeth и британских атомных подводных лодок, эксплуатации которых якобы могут помешать "Варшавянки", благодаря "акустической скрытности, улучшенной дальности обнаружения целей и способности поражать мишени над и под водой".

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что подводная лодка "Варшавянка" улучшенного проекта в последние месяцы прошла вдоль берегов европейских стран, "чтобы проверить свою скрытность". Кроме того, как сообщил собеседник газеты, "Варшавянки" могут работать совместно с российскими глубоководными исследовательскими аппаратами для подключения к подводным коммуникационным кабелям.

Британские военные считают, что новому министру обороны необходимо увеличить финансирование королевского флота, "чтобы сохранить свободу сдерживания".