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06.08.2019
ЦАМТО

Более 170 ед. военной и специальной техники поступило в войска ЦВО с начала 2019 года

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Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин за рулем "Арлана"
Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин за рулем "Арлана".
Источник изображения: © Пресс-служба ЦВО

ЦАМТО, 5 августа. Более 170 ед. военной и специальной техники поступило по гособоронзаказу на вооружение войск Центрального военного округа с начала года, сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"Более 20 ед. современных образцов вооружения и военной техники поступило в июле на вооружение войск округа, том числе, четырнадцать модернизированных БМП-2 для перевооружения мотострелковой бригады, дислоцированной в Кузбассе. Для комплектования полевых подвижных пунктов управления получили три командно-штабные машины Р-149 и мобильную радиостанцию Р-166. С начала года поступило 174 ед. техники", – заявил А.Лапин.

Ранее сообщалось, что в подразделения связи ЦВО по гособоронзаказу поступили 9 комплексов автоматизированных подвижных единиц АПЕ-5 для оснащения полевых пунктов управления. Вся техника будет задействована в стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019", основной этап которого состоится в сентябре на полигоне Донгуз в Оренбургской области.

Всего до конца года планируется поступление более 700 современных образцов вооружения и военной техники.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов – 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная база Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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