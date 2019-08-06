Британия испугалась "бесшумных" подлодок РФ

Благодаря своей малозаметности российские дизель-электрические субмарины могу безнаказанно действовать в британских территориальных водах, считают представители Королевских вооруженных сил. И, как водится, требуют денег на развитие военно-морского флота Ее величества.

- Новому главе ВМС придется обеспечить стране надежную подводную защиту. Необходимо поднять наши усилия в этой области на более высокий уровень. Русские пожинают плоды огромных вложений в исследования и разработки, сделанных 15-20 лет назад и позволивших им выпускать сейчас невероятно тихие подводные лодки типа Kilo, - пишет The Telegraph, ссылаясь на военные источники.

По данным британского Адмиралтейства, российские субмарины типа "Варшавянка" (Kilo по классификации НАТО) могут, используя свою малозаметность, следить за английскими боевыми кораблями в северной Атлантике и подключаться к подводным коммуникациям для сбора информации. Под угрозой оказываются также новейший британский авианосец Queen Elizabeth и подводные лодки с баллистическими ракетами, поскольку оснащенные крылатыми ракетами субмарины ВМФ России способны на большом расстоянии поражать цели под водой, на воде и на суше.

- Мы собираемся инвестировать еще больше в северную Атлантику, чтобы обеспечить свободу маневра для ядерного сдерживания, - заявил в первом публичном выступлении новый глава ВМС Великобритании адмирал Тони Радакин. Он имел в виду военно-морскую базу Клайд в Шотландии, где размещены атомные подлодки с американскими баллистическими ракетами.

Антон Валагин