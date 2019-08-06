В Сети высмеяли "потопивших" подлодку с вертолета украинских военных

Интернет-пользователи с иронией отнеслись к сообщению министерства обороны Украины, отчитавшегося о "потоплении" в ходе учений гипотетической подводной лодки противника в Черном море.

Ранее сообщалось, что на учениях экипаж вертолета Ка-27 обнаружил местонахождение условного противника и с помощью морской авиационной бомбы обозначил зону для нанесения удара. Экипажи противолодочных вертолетов и самолета Ан-26 уничтожили условного противника.

Пользователи Сети, между тем, сочли прошедшие учения смехотворными.

"Кому показали?" – комментирует пользователь Пряник статью украинских СМИ, вышедшую под заголовком "Ударили бомбой по подлодке: украинские военные показали мощь в Черном море". "Высылай в Керченский пролив – посмотрим", – добавляет пользователь Twitter.

"Мощь это старый советский вертолет?)))" – поинтересовался SashZaicev.

"*** какие вы крутые. По цельной подлодке ударили! Только *** (зачем) ей подходить к вашим берегам? Она с 1 тыс. км одним залпом зачистит пол-Европы", – написал Демьян Полупьянофф.

"Кажется, у вертолета что-то отвалилось", – предположил @AlexeyZem.

"Осталось только попросить подводную лодку подплыть поближе к берегу, чтобы вертолет долетел", – отметил @TabOooNoComment.

"Вы уже забыли, как подводные лодки выглядят, не говоря, что они делают. Надувной флот надувной страны", – написал Вячеслав.

"Зверская мощь! Все два вертолета пришлось задействовать", – написал Иван Васильевич.

"Глушить рыбу с вертолета – это же браконьерство", – заметил Дмитрий Куцырь.

Ранее интернет-пользователи высмеяли предложение экс-шеф-редактора журнала "Forbes Украина" и бывшего военнослужащего 95-й бригады ВСУ Максима Кухара срочно ввести войска в Россию для "поддержки демократии".

Ольга Никитина