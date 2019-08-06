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06.08.2019
Интерфакс-АВН

Офицеры ВС Узбекистана завершили стажировку в ЦВО

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ВС Узбекистана
Военнослужащие ВС Узбекистана на учениях.
Источник изображения: ru.sputniknews-uz.com

Екатеринбург. 5 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Двадцать офицеров Вооруженных сил Узбекистана из числа руководящего состава подразделений завершили войсковую стажировку на базе мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Юрге Кемеровской области, сообщает пресс-служба округа.

"С военнослужащими проведено двадцать шесть практических и инструкторско-методических занятий. Наибольший интерес у обучаемых вызывали тактические учения с применением разведывательно-огневых комплексов, а также методы ведения боя "огневая карусель" на вертолетной, танковой и артиллерийской технике", - сказал командующий войсками округа Александр Лапин, слова которого приводятся в сообщении.

Узбекские военные преодолевали психологические и огненно-штурмовые полосы, усваивали методику подготовки техники к преодолению водных преград. Для военнослужащих Узбекистана был проведен показ вооружения и военной техники, стоящей на вооружении ЦВО, отмечается в сообщении.

В марте группа из 30 офицеров Вооруженных сил Узбекистана проходила войсковую стажировку в танковой дивизии в Челябинской области.

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Страны
Узбекистан
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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