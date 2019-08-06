Войти
06.08.2019
Военное обозрение

На Украине показали новые тесты парашютной системы "Сокол" по "стандартам НАТО"

797
0
0

На Украине военнослужащими продолжается тестирование парашютной системы "Сокол" типа "крыло". Система является совместной разработкой украинских компаний Skylark и SkyWideSystems.

Источник изображения: topwar.ru

Нужно отметить, что тестирование "Сокола" проводится уже около года, однако о полноценном поступлении её в войска речи всё ещё не идёт. Пока парашюты получило спецподразделение ВСУ, дислоцированное в Хмельницкой области.

При этом разработчики подчёркивают, что создавали систему "по стандартам НАТО", добавляя, что подобные парашюты состоят на вооружении ряда стран Североатлантического военного блока, включая США, Францию, Италию и Польшу.

Каковы характеристики украинской системы десантирования "Сокол"?

Источник изображения: topwar.ru

Сообщается, что такая парашютная система способна обеспечивать безопасный прыжок с высоты до 7 км. Максимальная десантируемая масса – 180 кг. Отмечено, что система позволяет осуществлять планирование во время нахождения в воздухе.

При этом прыжков с высоты, близкой к предельной, украинские военнослужащие за год тестов не совершали. По некоторым данным, максимальная высота десантирования – около 4500 м. Максимальное отклонение от точки прыжка при планировании – около 24 км.

Во время тренировок под Хмельницким, как заявлено, было осуществлено десантирование в "условный тыл противника".

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Польша
США
Украина
Франция
Продукция
Skylark БПЛА
Похожие новости
19.09.2016
Польские противоракетные метания
14.04.2016
Республика Беларусь будет представлена объединенным стендом на международной выставке «DSA-2016» в Малайзии
10.11.2015
«Центр тяжести» мировой торговли оружием постепенно смещается из АТР в регион Ближнего Востока
25.12.2014
Структура импорта ВиВТ Алжира по странам-экспортерам в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2017 гг.
03.12.2012
Интегрированное поле боя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.08 23:27
  • 70
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 06.08 23:06
  • 5
С кем способна воевать белорусская армия?
  • 06.08 22:57
  • 8
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 06.08 22:35
  • 28
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 06.08 21:42
  • 29
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 06.08 21:28
  • 6
5 Самых богатых членов правительства России 2018
  • 06.08 21:00
  • 14
Т-14 "Армата": монитор для "Птеродактиля"
  • 06.08 20:58
  • 176
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 06.08 20:52
  • 16
Военный аэродром сделали невидимым
  • 06.08 13:28
  • 1
Российский экипаж установил два рекорда на "Танковом биатлоне"
  • 06.08 13:12
  • 17
Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире
  • 06.08 13:07
  • 1
Устройство новой снайперской винтовки СВЧ-54 показали на видео
  • 06.08 13:00
  • 3
В Минобороны прокомментировали пожар на складе боеприпасов
  • 06.08 09:55
  • 2
Налоги 2019. Какие налоги отменили?
  • 06.08 07:55
  • 1
Новые направления развития Войска Польского