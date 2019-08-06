На Украине показали новые тесты парашютной системы "Сокол" по "стандартам НАТО"
На Украине военнослужащими продолжается тестирование парашютной системы "Сокол" типа "крыло". Система является совместной разработкой украинских компаний Skylark и SkyWideSystems.
Источник изображения: topwar.ru
Нужно отметить, что тестирование "Сокола" проводится уже около года, однако о полноценном поступлении её в войска речи всё ещё не идёт. Пока парашюты получило спецподразделение ВСУ, дислоцированное в Хмельницкой области.
При этом разработчики подчёркивают, что создавали систему "по стандартам НАТО", добавляя, что подобные парашюты состоят на вооружении ряда стран Североатлантического военного блока, включая США, Францию, Италию и Польшу.
Каковы характеристики украинской системы десантирования "Сокол"?
Источник изображения: topwar.ru
Сообщается, что такая парашютная система способна обеспечивать безопасный прыжок с высоты до 7 км. Максимальная десантируемая масса – 180 кг. Отмечено, что система позволяет осуществлять планирование во время нахождения в воздухе.
При этом прыжков с высоты, близкой к предельной, украинские военнослужащие за год тестов не совершали. По некоторым данным, максимальная высота десантирования – около 4500 м. Максимальное отклонение от точки прыжка при планировании – около 24 км.
Во время тренировок под Хмельницким, как заявлено, было осуществлено десантирование в "условный тыл противника".
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