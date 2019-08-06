Войти
06.08.2019
Военное обозрение

В Китае впервые показали лёгкий танк VT-5 на полигоне НОАК

737
0
0

Китайское телевидение впервые показало новый лёгкий танк VT-5 от NORINCO в ходе его эксплуатации в вооружённых силах - НОАК. Этот танк был впервые представлен на выставке военной техники в Чжухае в 2016 году и позиционировался главным образом как танк, готовый к поставкам на экспорт. Сама номенклатура танка "VT-5" - "экспортная". Для внутрикитайского рынка это NORINCO Type-15.

Источник изображения: topwar.ru

Танк, который продемонстрирован на одном из полигонов НОАК в Китае, имеет отличия от той машины, которая презентовалась в ходе упомянутой выставки. Так, у VT-5 исчез первоначальный вариант защиты гусеничного пространства. Если в выставочном варианте это были бронепластины, которые прикрывали катки примерно на треть – почти на всю длину гусениц, то танк, поставленный на вооружение армии Китая таких бронепластин уже не имеет. "Ходовое пространство" частично прикрыто решётчатым экраном на одном танке, а на другом – никаких решёток и бронепластин нет вовсе (если не считать "прикрытия" лишь верхних траков).

Другое отличие также связано с защитой. Выставочный экземпляр 2016 года имел решётчатые экраны по всей боковой длине башни. У танка 2019 года такие экраны остались только в задней боковой части башни.

Танки на полигоне осуществили, в том числе, стрельбу по мишеням.

Источник изображения: topwar.ru

Основной калибр VT-5 – 105 мм.

Источник изображения: topwar.ru

При этом в боекомплекте танка имеются и противотанковые управляемые ракеты.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
VT5
Компании
Norinco
Похожие новости
04.02.2019
Таиланд намерен приобрести еще 41 китайский бронетранспортер VN1
18.08.2017
В Китае разработали новую БМП
06.12.2016
Потеснит ли китайский VT-5 российские танки на рынке вооружений?
03.11.2016
Китай представил на авиасалоне в Чжухае новейший танк VT-5
15.07.2016
Китайские танки проверят биатлоном
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.08 23:06
  • 5
С кем способна воевать белорусская армия?
  • 06.08 22:57
  • 8
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 06.08 22:35
  • 28
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 06.08 21:42
  • 29
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 06.08 21:28
  • 6
5 Самых богатых членов правительства России 2018
  • 06.08 21:00
  • 14
Т-14 "Армата": монитор для "Птеродактиля"
  • 06.08 20:58
  • 176
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 06.08 20:52
  • 16
Военный аэродром сделали невидимым
  • 06.08 20:06
  • 69
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 06.08 13:28
  • 1
Российский экипаж установил два рекорда на "Танковом биатлоне"
  • 06.08 13:12
  • 17
Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире
  • 06.08 13:07
  • 1
Устройство новой снайперской винтовки СВЧ-54 показали на видео
  • 06.08 13:00
  • 3
В Минобороны прокомментировали пожар на складе боеприпасов
  • 06.08 09:55
  • 2
Налоги 2019. Какие налоги отменили?
  • 06.08 07:55
  • 1
Новые направления развития Войска Польского