В Китае впервые показали лёгкий танк VT-5 на полигоне НОАК

Китайское телевидение впервые показало новый лёгкий танк VT-5 от NORINCO в ходе его эксплуатации в вооружённых силах - НОАК. Этот танк был впервые представлен на выставке военной техники в Чжухае в 2016 году и позиционировался главным образом как танк, готовый к поставкам на экспорт. Сама номенклатура танка "VT-5" - "экспортная". Для внутрикитайского рынка это NORINCO Type-15.

Источник изображения: topwar.ru

Танк, который продемонстрирован на одном из полигонов НОАК в Китае, имеет отличия от той машины, которая презентовалась в ходе упомянутой выставки. Так, у VT-5 исчез первоначальный вариант защиты гусеничного пространства. Если в выставочном варианте это были бронепластины, которые прикрывали катки примерно на треть – почти на всю длину гусениц, то танк, поставленный на вооружение армии Китая таких бронепластин уже не имеет. "Ходовое пространство" частично прикрыто решётчатым экраном на одном танке, а на другом – никаких решёток и бронепластин нет вовсе (если не считать "прикрытия" лишь верхних траков).

Другое отличие также связано с защитой. Выставочный экземпляр 2016 года имел решётчатые экраны по всей боковой длине башни. У танка 2019 года такие экраны остались только в задней боковой части башни.

Танки на полигоне осуществили, в том числе, стрельбу по мишеням.

Источник изображения: topwar.ru

Основной калибр VT-5 – 105 мм.

Источник изображения: topwar.ru

При этом в боекомплекте танка имеются и противотанковые управляемые ракеты.