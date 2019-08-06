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06.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

США и Австралии понадобилась "новая эра" в контроле над вооружениями

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Источник изображения: Минобороны России/YouTube

США и Австралия заявили о необходимости "новой эры" в области контроля над вооружениями с расширенным числом участников, говорится в совместном заявлении по итогам 29-х ежегодных австралийско-американских министерских консультаций.

"Министры и госсекретарь подтвердили необходимость новой эры в контроле над вооружениями, которая расширит число государств и систем вооружений, включенных в достигнутые соглашения, а также активизирует усилия по сокращению ядерных рисков", – передает ТАСС заявление по итогам консультаций с участием госсекретаря и министра обороны США Майкла Помпео и Марка Эспера, а также глав внешнеполитического и оборонного ведомств Австралии Марис Пейн и Линды Рейнолдс.

США и Австралия не исключили возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но призвали Россию и Китай начать переговоры по вопросу контроля над вооружениями.

"С этой целью, не исключая возможность продления ДСНВ, они призвали Россию и Китай сесть за стол переговоров и присоединиться к США в их усилиях по продвижению ориентированной на будущее повестки дня в области контроля над вооружениями, опирающейся на сохраняющую свою актуальность важность Договора о нераспространении ядерного оружия", – говорится в заявлении.

Напомним, 2 августа Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности официально прекратил свое существование после одностороннего выхода Вашингтона из ДРСМД. Страны НАТО полностью поддержали решение американских властей.

Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, однако Вашингтон заявил о намерении создавать запрещенные ДРСМД ракеты.



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Австpалия
Китай
Россия
США
Проекты
NATO
РСМД
Ядерный щит
ЯО
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