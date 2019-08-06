Американские пограничники прибыли на Камчатку, чтобы обсудить с российскими коллегами сотрудничество ведомств

Петропавловск-Камчатский. 5 августа. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Делегация 17-го района береговой охраны США прибыла на Камчатку, чтобы обсудить сотрудничество с российскими коллегами, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в понедельник в пограничном управлении по восточному арктическому району.

"В понедельник делегация американских пограничников прибыла на полуостров. Здесь они пробудут несколько дней", - сказал представитель погрануправления.

Как сообщалось, в ходе предстоящих переговоров планируется обсуждение вопросов, связанных с проведением совместных тренировок на море, деятельностью по борьбе с незаконным промыслом в Беринговом море и северной части Тихого океана, другим вопросам в сфере пограничной безопасности двух стран.