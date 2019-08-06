Войти
06.08.2019
Интерфакс-АВН

Американские пограничники прибыли на Камчатку, чтобы обсудить с российскими коллегами сотрудничество ведомств

589
0
0
FRC_William_Flores
Патрульный катер FRC (Fast Response Cutter) William Flores береговой охраны США. Источник: worldmaritimenews.com.

Петропавловск-Камчатский. 5 августа. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Делегация 17-го района береговой охраны США прибыла на Камчатку, чтобы обсудить сотрудничество с российскими коллегами, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в понедельник в пограничном управлении по восточному арктическому району.

"В понедельник делегация американских пограничников прибыла на полуостров. Здесь они пробудут несколько дней", - сказал представитель погрануправления.

Как сообщалось, в ходе предстоящих переговоров планируется обсуждение вопросов, связанных с проведением совместных тренировок на море, деятельностью по борьбе с незаконным промыслом в Беринговом море и северной части Тихого океана, другим вопросам в сфере пограничной безопасности двух стран.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
Арктика
Похожие новости
19.12.2018
Шойгу: Минобороны следит за мероприятиями НАТО и готово противодействовать любым угрозам
14.06.2018
Российская военная промышленность уже не удивляет? Исключительное вооружение, которое пугает американцев
11.04.2017
Роскосмос ищет новые рынки для своих ракетных двигателей
28.12.2015
NYT: Россия значительно укрепила свой военный потенциал
24.12.2015
Николай Патрушев: вызов принят
26.09.2014
Бюджет недоразвития
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.08 23:06
  • 5
С кем способна воевать белорусская армия?
  • 06.08 22:57
  • 8
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 06.08 22:35
  • 28
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 06.08 21:42
  • 29
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 06.08 21:28
  • 6
5 Самых богатых членов правительства России 2018
  • 06.08 21:00
  • 14
Т-14 "Армата": монитор для "Птеродактиля"
  • 06.08 20:58
  • 176
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 06.08 20:52
  • 16
Военный аэродром сделали невидимым
  • 06.08 20:06
  • 69
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 06.08 13:28
  • 1
Российский экипаж установил два рекорда на "Танковом биатлоне"
  • 06.08 13:12
  • 17
Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире
  • 06.08 13:07
  • 1
Устройство новой снайперской винтовки СВЧ-54 показали на видео
  • 06.08 13:00
  • 3
В Минобороны прокомментировали пожар на складе боеприпасов
  • 06.08 09:55
  • 2
Налоги 2019. Какие налоги отменили?
  • 06.08 07:55
  • 1
Новые направления развития Войска Польского