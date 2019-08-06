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06.08.2019
ТАСС

Антитеррористические учения с участием 1 тыс. военнослужащих начались на Сахалине

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Отработка десантирования с вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор". Архивное фото
Отработка десантирования с вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор". Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Они продлятся до конца недели

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Более 1 тыс. военнослужащих Восточного военного округа участвуют в антитеррористических учениях на востоке Сахалина, сообщила в понедельник пресс-служба округа.

"На востоке Сахалинской области стартовало учение с двумя воинскими частями Восточного военного округа по противодействию условным незаконным вооруженным формированиям", - говорится в сообщении.

Планируется отработать десантно-штурмовую высадку в сложных природно-климатических условиях.Также в программе учений поиск и блокирование условных диверсионно-разведывательных групп в островной зоне округа.

Уточняется, что учения проходят более 1 тыс. военнослужащих. Задействовано 300 единиц техники, в том числе вертолеты армейской авиации Ми-8 АМТШ. Учения продлятся до конца недели.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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