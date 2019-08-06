Yomiuri: Япония в 2020 году создаст первое космическое подразделение Сил самообороны

Посещение военной базы Асака к северу от Токио премьер-министром Японии Синдзо Абэ (Shinzo Abe) в честь Дня сил самообороны в октябре этого года.

Как сообщает газета, в него войдет около 70 специалистов

ТОКИО, 5 августа. /ТАСС/. Правительство Японии намерено в следующем году сформировать первое космическое подразделение в составе национальных Сил самообороны. Об этом сообщила в понедельник газета Yomiuri.

В него войдет около 70 специалистов, которые пройдут соответствующую подготовку в Японском агентстве аэрокосмических исследований, а также в ВС США. Штаб-квартира подразделения будет находиться на военной базе в городе Футю (префектура Токио). Основной задачей структуры станет наблюдение за космическим пространством с целью противодействия возможным атакам со стороны спутников других стран, а также предотвращения столкновений японских аппаратов с космическим мусором.

В настоящее время правительство Японии специально для этого разрабатывает систему мониторинга с использованием наземных радаров и телескопов. Как ожидается, ее эксплуатация начнется через четыре года.

Изначально Япония планировала создать новое подразделение в 2022 году, однако сроки были перенесены на более ранний период. Это связано в том числе с тем, что США в 2020 году также решили сформировать свои Космические силы. Предполагается, что обе эти структуры будут активно сотрудничать.

Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ неоднократно заявлял о необходимости повышения эффективности Сил самообороны и укрепления их позиций в киберпространстве и космосе.