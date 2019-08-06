"Невероятно тихие": в Британии отметили новые подлодки России
"Тихие" российские подлодки испугали военных Британии, пишут СМИ
Британским военным стоит опасаться российских малозаметных субмарин проекта 636 "Варшавянка", утверждают СМИ Соединенного королевства. Эти "тихие" подлодки могут следить за перемещениями британского флота и якобы подключаться к подводным кабелям. Поэтому, считают источники в ВМС Великобритании, необходимо увеличить расходы на флот и подводную оборону.
Российские подлодки проекта 636 "Варшавянка" представляют собой потенциальную угрозу для Королевского военно-морского флота Великобритании. Об этом изданию The Daily Telegraph заявили источники в британских вооруженных силах.
Поэтому, утверждают источники, правительство должно увеличить финансирование Военно-морского флота Великобритании.
"Новый глава ВМС Великобритании должен будет обеспечить стране надежную подводную оборону. Нам необходимо делать то, что мы уже делаем, на более высоком уровне", - заявил источник.
В статье также отмечается, что российские субмарины-невидимки - результат "огромных вложений в разработки двадцатилетней давности". Эти боевые корабли отличаются "невероятно тихим ходом".
Новый командующий Королевским ВМФ Тони Рэдакин заявил в свою очередь, что "возрастает опасность межгосударственных конфликтов". Он пообещал укрепить оборону Британии и обеспечить Лондон "большей свободой ядерного маневра сдерживания".
Заявления о "русской угрозе" звучат из уст британских военных чиновников регулярно. В январе 2018 года тогдашний глава министерства обороны Британии Гэвин Уильямсон заявил, что Москва разрабатывает план по уничтожению жизненно важной инфраструктуры страны.
"Они будут думать так: "Как мы можем сделать очень больно Великобритании? Нанести ущерб ее экономике, разнести в клочья ее инфраструктуру, на самом деле спровоцировать тысячи, тысячи, тысячи смертей и фактически попытаться создать полный хаос в стране", - заявил он.
Уильямсон подчеркнул, что внимание России привлекают в первую очередь газопроводы и энергетические кабели, связывающие Туманный Альбион с континентальной Европой. Сейчас три миллиона домов в Британии обеспечиваются энергией от трех газопроводов с континента и четырех энергокабелей.
Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин заявил, что у британского министра обороны Гэвина Уильямсона "нет пределов фантазии".
Российские подводные лодки новейших моделей вызывают тревогу не только у британских военных, но и у их американских коллег. В октябре 2018 года командующий военно-морскими силами США в Европе Джеймс Фогго заявил, что у России есть возможности, которые заставляют его "беспокоиться" и быть "бдительным".
По его словам, один из поводов для таких беспокойств представляет собой российский подводный флот. Помимо этого, американский адмирал считает, что возможности российских надводных сил и военно-морской авиации не сопоставимы с возможностями Соединенных Штатов. Высокая конкурентоспособность у России именно в сфере подводного флота, считает Фогго.
Командующий военно-морскими силами США в Европе отметил, что Россия продолжает развиваться и проводить исследования в этой области, рассматривая подлодки в качестве ассиметричного ответа Соединенным Штатам. В качестве потенциальной угрозы США адмирал привел в пример российскую подводную лодку "Долгорукий". Кроме этого, он отметил субмарину "Северодвинск", подводные лодки проекта 636 "Варшавянка", а также новые подводные лодки класса "Кило".
Подлодка сделана из стали и титана, а "акустическую" малозаметность ей обеспечивают двойной корпус, убирающиеся рули и амортизирующие платформы для двигателей. Число оборотов винта при движении по сравнению с предшественницами у "Варшавянок" уменьшены, поэтому и шумность снижена. В движении на электромоторах эта подлодка становится практически неслышимой и может почти вплотную подкрасться к противнику.
Впечатляет и вооружение подлодки - на ее борту находятся несколько типов ракет и торпед, в том числе и знаменитые гиперзвуковые ракеты "Кинжал", способные поразить цель на расстоянии около 2 тыс. км.
Иван Апулеев
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