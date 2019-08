Майк Помпео лишь заявил, - "Крым должен вернуться"

Каковы последствия?

Новость о заявлении Госсекретаря США Помпео вовремя его посещения Вашингтонского экономического клуба, о необходимости возвратить Крым Украине - натуральным образом взорвала Инретнет как в Незалежной, так и в России. Последовали жесткие заявления представителя российского МИДа Марии Захаровой и некоторых представителей депутатского корпуса России разного уровня. По шуму, возникшему в сети, сложилось впечатление, что возврат должен произойти немедленно и до начала новой Крымской войны остались считанные минуты.

Хочу изъясниться прямо, - ничего из ряда вон выходящего не произошло, каждый сказал только то, что должен был сказать.

Стенограмма разговора Госсекретаря Майка Помпео и президента Вашингтонского экономического клуба Девида Рубинштейна – это документ на 16 страницах и лишь две строчки в ней посвящены Крыму. При этом большая часть разговора была посвящена противостоянию с Китаем, другим мировым вызовам, которые Вашингтоном воспринимаются как серьезные угрозы. Россия, заметьте вообще в этом разговоре ни разу не была упомянута.

Чтобы не быть голословным, представляю копию строк из стенограммы, посвященных Крыму, к ней прилагаю перевод.

MR RUBENSTEIN: Crimea, do you think that’s not – never going to be returned to Ukraine, sadly? (Рубенштейн: "Крым, вам не кажется, что он больше никогда не вернется в состав Украины, к сожалению?")

SECRETARY POMPEO: The U.S. position is that is unacceptable. Crimea must come back.

(Помпео: "США считает эту позицию неприемлемой. Крым должен вернуться")

И все, больше ни слова - когда, каким образом и что для этого намерена сделать Америка. Из беседы явствует, что США обеспокоены чем угодно, но не возвращением Крыма. Да, американские политики хотели бы, чтобы полуостровом управляло марионеточное украинское правительство, а через него США делали бы там, что им угодно. Но, американцы – реалисты. Голову засовывать в огонь они точно не будут.

Всем ясно, как белый день, что Москва будет защищать Крым. К тому же для оперативных действий на нем сосредоточено немало сил. Открытые источники дают исчерпывающую информацию на этот счет. Из состава 22-го армейского корпуса там дислоцированы: 126-я отдельная бригада, 8-й отдельный артполк, 15-я отдельная ракетная бригада, 854-й отдельный ракетный полк, 127-я отдельная разведбригада, 1096-й отдельный зенитный ракетный полк, подразделения ВДВ и прочее. Росгвардия, также, имеет там свои силы.

Из состава 4-й армии ВВС и ПВО на полуострове размещены 31-я дивизия ПВО и 27-я смешанная авиадивизия.

Основным щитом является Черноморский флот, а в его составе: ракетный крейсер "Москва", 6 кораблей дальней океанской зоны действия, шесть дизельных субмарин проекта 636.6 и прочее. На вооружении многих кораблей состоят крылатые ракеты "Калибр". И главная мощь – 810-я отдельная гвардейская бригада морпехов.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО