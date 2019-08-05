Испытания беспилотника "Охотник" займут не менее двух лет, считает эксперт

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Первым полетом тяжёлого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Охотник" Россия продемонстрировала, что входит в клуб ведущих авиационных стран, однако испытания и доводка беспилотника потребуют не менее двух лет, сообщил РИА Новости в субботу ведущий эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

В субботу Минобороны РФ сообщило о первом полёте новейшего военного БЛА "Охотник", который длился более 20 минут. Под управлением оператора он совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 метров и выполнил успешную посадку.

"Для России этот проект значим, прежде всего, тем, что с ним наша страна входит в весьма малочисленный клуб стран, способных создавать тяжелые разведывательно-ударные БЛА, выполненные по технологии "стелс", - сказал Федутинов.

Он отметил, что первый полет - это преодоление очень важного рубежа в создании любого летательного аппарата.

"Вместе с тем, не стоит рассчитывать на скорое завершение проекта - впереди еще испытания и доводки системы, общая продолжительность работ по которым может составить не менее двух лет", - добавил эксперт.

Он отметил, что "подобного рода системы могут быть использованы в операциях против хорошо оснащенного в техническом плане противника, где системы, аналогичные американским БЛА Predator, будут весьма уязвимы".

БЛА "Охотник" выполнен по схеме летающее крыло с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения. "Охотник" оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки, отметили в Минобороны.

Испытания новейшего боевого комплекса, созданного АО "Компания "Сухой", проводятся на одном из испытательных аэродромов Минобороны России.