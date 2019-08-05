Япония в будущем может принять участие в АрМИ, заявил наблюдатель

КОРЛА (Китай), 4 авг - РИА Новости. Япония в будущем может принять участие в Армейских международных играх (АрМИ), заявил журналистам в воскресенье наблюдатель этой страны на конкурсе "Суворовский натиск" полковник Мотохико Накамура.

Конкурс "Суворовский натиск" проходит с 3 по 17 августа на территории полигона учебного центра сухопутных войск Корла армии Китая в Синьцзянском военном округе, в нем участвуют команды от России, Китая, Белоруссии, Зимбабве, Ирана и Венесуэлы.

"Насчет участия сказать определенного ничего пока нельзя, но именно для этого я в эти дни и нахожусь здесь, на Армейских международных играх, чтобы все увидеть, проанализировать, на основании чего наша страна будет думать и, возможно, примет решение", — сказал Накамура.

Японский офицер подчеркнул, что АрМИ дает возможность обмена опытом армий разных стран мира и налаживания дружественных связей.

"Больше всего я отметил то, что, участвуя в таких соревнованиях, военнослужащие могут совершенствоваться. Причем не только в плане умений и навыков, но и в плане дружеских контактов. И последнее, я думаю, даже важнее", — сказал он.