Войти
05.08.2019
РИА Новости

Япония в будущем может принять участие в АрМИ, заявил наблюдатель

610
0
0
Танк Т-72Б3 команды армии Азербайджана на дистанции соревнований "Танкового биатлона"
Танк Т-72Б3 команды армии Азербайджана на дистанции соревнований "Танкового биатлона".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

КОРЛА (Китай), 4 авг - РИА Новости. Япония в будущем может принять участие в Армейских международных играх (АрМИ), заявил журналистам в воскресенье наблюдатель этой страны на конкурсе "Суворовский натиск" полковник Мотохико Накамура.

Конкурс "Суворовский натиск" проходит с 3 по 17 августа на территории полигона учебного центра сухопутных войск Корла армии Китая в Синьцзянском военном округе, в нем участвуют команды от России, Китая, Белоруссии, Зимбабве, Ирана и Венесуэлы.

"Насчет участия сказать определенного ничего пока нельзя, но именно для этого я в эти дни и нахожусь здесь, на Армейских международных играх, чтобы все увидеть, проанализировать, на основании чего наша страна будет думать и, возможно, примет решение", — сказал Накамура.

Японский офицер подчеркнул, что АрМИ дает возможность обмена опытом армий разных стран мира и налаживания дружественных связей.

"Больше всего я отметил то, что, участвуя в таких соревнованиях, военнослужащие могут совершенствоваться. Причем не только в плане умений и навыков, но и в плане дружеских контактов. И последнее, я думаю, даже важнее", — сказал он.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Венесуэла
Зимбабве
Иран
Китай
Россия
Япония
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
26.07.2018
На полигоне Корла в Китае построили городок для участников АрМИ-2018
25.07.2018
На полигоне Алабино состоялась жеребьевка команд конкурса "Танковый биатлон"
25.07.2017
Свыше 1200 представителей из 22 иностранных государств прибыли в Россию для участия в конкурсах АрМИ-2017
25.07.2017
Военные 22 стран прибыли в РФ для участия в Армейских международных играх
20.06.2016
Подготовка к Армейским международным играм выходит на финишную прямую
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.08 18:17
  • 16
Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире
  • 05.08 16:52
  • 6
Военный аэродром сделали невидимым
  • 05.08 16:51
  • 5
Т-14 "Армата": монитор для "Птеродактиля"
  • 05.08 16:34
  • 1
Пакистанский премьер согласился на посредничество Трампа для нормализации отношений с Индией
  • 05.08 16:07
  • 3
С неба — в бой. Что разрабатывают для российского десанта будущего
  • 05.08 15:50
  • 11
Дождались! Новая «НИВА» Лада 4х4 Vision
  • 05.08 15:40
  • 1
Браво выбору: что стоит за индийским контрактом по покупке Р-27
  • 05.08 14:43
  • 1
Созданный для "Ратника" парашют позволит бойцу стрелять еще в воздухе
  • 05.08 13:48
  • 26
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 05.08 13:20
  • 2
"Это произойдет": Трамп верит в подписание соглашения с Россией
  • 05.08 12:36
  • 39
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 05.08 11:38
  • 1
Die Welt (Германия): как Путин будет теперь укреплять свою неоимперскую политику
  • 05.08 11:22
  • 4
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 05.08 11:18
  • 156
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 05.08 10:20
  • 3
История самого богатого бомжа инвестора