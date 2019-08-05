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05.08.2019
Военно-промышленный курьер

В Лондоне готовятся к гонке вооружений и снова вспоминают о "Варшавянке"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военные Великобритании опасаются, что сверхтихие российские подводные лодки нового поколения могут действовать незамеченными в британских территориальных водах. Речь идет о подлодках ВМФ России проекта 636 "Варшавянка" (улучшенный класс Kilo по классификации НАТО).

По словам источников The Daily Telegraph в британских вооруженных силах, новые российские субмарины с малошумными дизель-электрическими двигателями могут угрожать безопасности Великобритании, следя за перемещениями британского флота в Северной Атлантике и подключаясь к подводным интернет-кабелям.

"Русские выигрывают от огромного увеличения расходов на исследования и разработки 15-20 лет назад, результатом которого теперь стал этот новый класс сверхтихих субмарин класса Kilo", - сообщил газете высокопоставленный военный источник.

Шесть таких подлодок уже действуют в составе российского ВМФ, а первые две из следующих шести российский флот должен получить к концу года. Как минимум одна из этих малошумных и высокоманевренных подлодок в последние месяцы предположительно уже ходила неподалеку от побережья Европы для проверки того, насколько легко ее можно обнаружить, пишет британская газета.

Новый глава британских ВМС адмирал Тони Рэдакин в своем первом публичном заявлении на этом посту говорил, что Британия будет еще больше вкладывать в свой оборонный потенциал в Северной Атлантике, чтобы "обеспечить свободу маневра средствам ядерного сдерживания".

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Страны
Великобритания
Польша
Россия
Проекты
636.3
877 Палтус
ИТ
Ядерный щит
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