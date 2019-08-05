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05.08.2019
Военно-промышленный курьер

Под стенами Брестской крепости работали снайперы

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Источник изображения: vpk-news.ru

На полигоне Брестский с первого дня состязаний развернулись баталии за первенство в конкурсе. Представители команд выполняли четыре упражнения: "Штурм", "Засада", "Снайпер-1" и "Снайпер-2".

Первой стреляющей сменой, согласно результату жеребьевки, стала команда Вооруженных Сил Республики Беларусь. Второй на исходный рубеж вышла команда Вооруженных Сил Российской Федерации.

Упражнение "Штурм" имитировало действия стрелков при штурме здания. Внутри здания работали видеокамеры. 

Следующее упражнение называлось "Засада". Оно имитировало действия стрелков при попадании в засаду. Стрелки - командиры групп и их заместители, выдвигались по обозначенному маршруту на автомобиле "Богатырь". В пути осуществлялся "подрыв" фугаса, обозначенный средствами имитации. 

Затем наступил "момент истины" для снайперов команд. Упражнение так и называлось: "Снайпер-1". Его поочередно выполняли соответствующие специалисты из состава белорусской и российской команд, также действуя парами. Стрельба велась из снайперских винтовок СВД с оптическим прицелом. По команде "К бою!" военнослужащие выдвигались из исходного рубежа и поражали цели, находящиеся на удалении от 100 до 300 метров. Каждый снайпер получал по три магазина с пятью патронами. 

И вновь снайперы вышли на огневой рубеж во время выполнения упражнения "Снайпер-2". В течение пяти минут военнослужащие оборудовали свои огневые позиции для стрельбы лежа с упора. Затем в течение 30 минут они вели огонь по мишеням № 4 – грудным фигурам. Каждый стрелок получил 20 боеприпасов, вариант экипировки был полевым. Обе команды отлично справились со своей задачей, набрав достойное количество очков.

Минобороны Белоруссии отмечает, что итоги выполнения всех четырех упражнений будут окончательно подведены после завершения первого этапа конкурса. Как сообщил главный судья конкурса Армейских международных игр "Полярная звезда" полковник Алексей Попов, обе команды - и белорусская и российская, в первый день соревнований показали достойные результаты, продемонстрировали высокий профессионализм и мастерство.

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