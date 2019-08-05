В США интенсифицировали работы по созданию аналога российского БЛ "Пересвет"

В американском военном командовании подтвердили, что интенсифицируют работы в рамках программы по созданию боевой лазерной установки. Речь идёт фактически о попытках создать аналог российского боевого лазера (БЛ) "Пересвет", который в нашей стране уже поставлен на опытно-боевое дежурство.

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Основная задача, с которой сталкиваются американские (и не только) разработчики – это мобильная энергоустановка, которая бы обеспечивала достаточно мощный импульс с возможностью "перезарядки".

В США при разработке боевого лазера делают ставку на то, чтобы он имел возможность сбивать беспилотные летательные аппараты, крылатые и баллистические ракеты, снаряды, выпущенные из артиллерийских орудий, миномётные мины. При этом разработчики заявляют, что боевая лазерная система должна обеспечивать защиту на 360 градусов (круговую).

На данный момент в США тестируется лазерный демонстратор тактического назначения HEL-TVD, максимальная мощность которого при реализации проекта оценивается в 100 кВт. Установка интегрирована с колёсным шасси 6х6, разработанным Dynetics.

В идеале США намереваются поставлять в войска мобильные БЛ с мощностью 250-300 кВт. В планах – постановка на вооружение армии Соединённых Штатов четырёх боевых лазерных установок такой мощности. Для них имеется номенклатура HEL-IFPC.

Ожидается, что такая поставка будет осуществлена к 2024 году. При этом основные работы в формате гонки за российским "Пересветом" в США связаны с поиском оптимальных вариантов энергопитания системы.