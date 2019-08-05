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05.08.2019
Интерфакс-АВН

Пакистанский премьер согласился на посредничество Трампа для нормализации отношений с Индией

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Бойцы Группы специального назначения (SSG) пакистанской армии на параде в Исламабаде
Бойцы Группы специального назначения (SSG) пакистанской армии на параде в Исламабаде.
Источник изображения: AFP

Пекин. 4 августа. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Пакистана Имран Хан завил, что настало время согласиться с предложением президента США Дональда Трампа о посредничестве в деле снижения напряженности в отношениях с Индией из-за ситуации в Кашмира.

"Президент Трамп предложил посредничество по Кашмиру. Сейчас для этого самое время в связи с ухудшением ситуации вдоль линии контроля, вызванным новыми агрессивными действиями Индии", написал Хан в своем Twitter.

Он добавил, что "существует потенциальная возможность перерастания этой ситуации в региональный кризис".

Отношения между двумя странами обострились после того, как Пакистан накануне обвинил Индию в использовании на линии контроля кассетных бомб. В результате погибли двое гражданских, 11 человек получили ранения.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Индия
Китай
Пакистан
США
Персоны
Трамп Дональд
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1 комментарий
№1
05.08.2019 16:34
ШОС не справляется...
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