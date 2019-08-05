Зачем нужна обойма, когда есть магазин?

Простые ответы на простой вопрос — наглядно и с экспрессией

Николас Ллойд, владелец и ведущий известного YouTube-канала Lindybeige, хорош всем — выбор тем для роликов, актерский талант и подбор реквизита всегда на высоте, однако его экспрессия мешает понять рассказ тем, кто недостаточно хорошо воспринимает английский язык на слух. К счастью, некоторые ролики Николаса снабжены субтитрами на разных языках, и в том числе на русском. Данный ролик посвящён ответам на простой вопрос — зачем пехотинцу неудобные обоймы для патронов, если есть гораздо более удобные магазины? Включаем субтитры и смотрим.