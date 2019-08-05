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05.08.2019
Российская газета

Конвертоплан Osprey показали изнутри

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Командование Сил специальных операций США опубликовало панорамное видео из кокпита конвертоплана Bell CV-22 Osprey.

Это первый серийный аппарат, сочетающий преимущества вертолета (вертикальный взлет и режим зависания) и турбовинтового самолета: скорость, дальность и экономичность. Двигатели с несущими винтами CV-22 помещены в поворотные гондолы. При взлете винты вращаются в горизонтальной плоскости, затем переходят в самолетный режим.

Конвертоплан оборудован передовой авионикой для работы на сверхмалых высотах в условиях недостаточной видимости и при плохой погоды. Osprey также оснащен системой дозаправки в воздухе. Грузовая кабина CV-22 вмещает 24 десантника.

Корпус морской пехоты США располагает 280 конвертопланами, еще 49 Osprey находятся в распоряжении Сил специальных операций.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
MV-22 Osprey
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