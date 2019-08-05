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05.08.2019
Интерфакс-АВН

Представители греческой армии принимают участие в одном из конкурсов АрМИ

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Флаги Греции. Архивное фото
Флаги Греции. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Daniel Ochoa de Olza

Москва. 4 августа. ИНТЕРФАКС - Конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий "Воин мира" открылся в рамках Армейских международных игр (АрМИ) в воскресенье в городе Дилижан (Армения).

"Воин мира" - единственный конкурс АрМИ, в котором принимает участие страна НАТО - Греция", - сказано в сообщении пресс-центр Игр, поступившем в "Интерфакс".

В конкурсе "Воин мира" принимают участие команды из России, Армении, Белоруссии, Греции, Ирана и Казахстана.

Программа конкурса рассчитана на 10 дней и включает в себя военно-спортивное состязание "Атлет", конкурсы по предметам боевой подготовки "Профессионал" и "Снайпер", интеллектуальный тур "Эрудит" и конкурс талантов "Кавалер" ("Сударыня").

Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий "Воин мира" проводится ежегодно с 2009 года по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ и в соответствии с планами двустороннего сотрудничества между российским военным ведомством и министерствами обороны государств-участников Содружества.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Армения
Белоруссия
Греция
Иран
Казахстан
Россия
Проекты
NATO
АРМИ-20XX
Военные учения
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