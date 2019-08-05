В Иране заявили о прекращении существования единства западного альянса

В Иране отметили снижение градуса американской воинственной риторики в отношении Тегерана после того, как европейские союзники США – Германия и Франция – отказались поддержать военную операцию в Персидском заливе. Напомним, что Вашингтон предлагал Берлину и Парижу направить военные корабли в район Ормузского пролива для обеспечения "безопасного судоходства".

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В иранском генштабе отметили сдержанную позицию европейцев, добавив, что те не поддались на американскую и британскую провокацию.

Иранский генерал Ахмад Реза Пурдастан:

Изначально просматривалось нагнетание ситуации и разжигание конфликта в Персидском заливе, теперь вероятность такого конфликта снижается. Все силы, которые могли бы втянуться в конфликт в Заливе, взвесили вероятные риски и осознали, что не хотят столкнуться с новым кризисом на Ближнем Востоке.

Генерал Пурдастан:

Наша армия боеготова. При этом уровень боеготовности такой, что враги Ирана не осмеливаются на военную операцию против нас.

Тем временем в Иране отмечают, что попытка США снова разжечь конфликт не только терпит фиаско, но и показывает, что единого западного альянса, вследствие безрассудной политики Вашингтона и отдельных региональных союзников, больше не существует.