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05.08.2019
Lenta.ru

Французский изобретатель перелетел Ла-Манш на доске

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Источник изображения: Фото: Yves Herman / Reuters

Французский изобретатель Франки Запата со второй попытки пересек пролив Ла-Манш на летающей доске. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 4 августа.

По информации агентства, полет длился около 20 минут. За это время Запата преодолел около 35 километров, поднявшись в воздух недалеко от французской коммуны Сангат и приземлившись вблизи города Сент-Маргарет Бэй в Великобритании.

По словам самого Запаты, скорость полета составляла примерно 160-170 километров в час. "В конце, когда мне было больно, я сказал себе: "Прекрати, ты не имеешь права на боль. Наслаждайся". Я видел приближающее побережье Великобритании", — поделился впечатлениями изобретатель, отметив, что ему "очень повезло".

Первая попытка пересечь пролив на летающей доске была предпринята Запатой 25 июля. Тогда он упал в воду на середине полета. Теперь, по словам изобретателя, он намерен дорабатывать свою "летающую машину".

Запата разработал летающую доску и впервые продемонстрировал ее в середине апреля 2016 года. Тогда он пролетел над озером почти четыре минуты, разогнавшись до 55 километров в час.

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Страны
Великобритания
Франция
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