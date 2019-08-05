Опасность конфликта в Заливе снижается - иранский генерал
Военные учения Ирана в Ормузском проливе.
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Дубай. 4 августа. ИНТЕРФАКС - Опасность возникновения в Персидском заливе конфликта несколько снизилась, считает иранский бригадный генерал Ахмад Реза Пурдастан.
"На первый взгляд представляется, что ситуация в Персидском заливе развивается в направлении вооруженного конфликта, но если разобраться в ней глубже, видно, что вероятность такого конфликта снижается", - цитирует генерала агентство Mehr.
Он сказал, что "все страны, имеющие свои интересы в регионе, не хотели бы столкнуться с новым кризисом на Ближнем Востоке".
Генерал подчеркнул: "Военные возможности наших вооруженных сил находятся в таком состоянии, что враги не осмеливаются пойти на военные операции против нас".
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