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05.08.2019
Интерфакс-АВН

Представитель Ирана уверен, что РФ на АрМИ-2019 в Китае займёт достойное место

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БМП-2
БМП-2 ВС Ирана.
Источник изображения: rg.ru

Москва. 4 августа. ИНТЕРФАКС - Армейские международные игры (АрМИ) способствуют укреплению авторитета России в мире, заявил представитель делегации Ирана полковник Мохаммед Аль-Ави в ходе первого дня индивидуальной гонки конкурса "Суворовский натиск", который состоялся в воскресенье на полигоне "Корла" в Китае.

"У нас очень хорошие отношения с Россией, это наши хорошие друзья. Мы очень уважаем российские экипажи, они очень хороши, и все их уважают. Мы хотим, чтобы Россия заняла соответствующее ей место в мировом порядке, это очень важная страна. Мы надеемся, что благодаря играм уровень уважения к ней будет еще расти и расти", - сказал иранский офицер, слова которого приводятся в сообщении пресс-центра Игр.

Свои шансы на победу в конкурсе иранские военные оценивают невысоко, однако все же надеются на выход в тройку лидеров. "Мы надеемся войти в тройку лидеров. Но, думаю, что первое место для нас недосягаемо, - сказал Аль-Ави.

По словам полковника, "у китайцев преимущество в технике, у них больше полевой практики". "Россия очень хороша, у неё свои БМП-2, которые она привезла с собой сюда. Нам остаётся только мириться со своим положением, но будем делать все возможное", - сказал иранский офицер.

По его словам, с кем соревноваться в финале для команды Ирана не главное.

"Без разницы. Для нас не это самое главное, - подчеркнул он. - Мы сюда приехали не для того, чтобы побеждать другие команды. Мы просто хотим показать себя как можно лучше и избежать серьезных проблем, чтобы команда была здорова и хорошо себя чувствовала, чтобы обошлось без травм и плохих воспоминаний потом, после. Мы желаем всего наилучшего всем командам", - сказал Аль-Ави.

Конкурс "Суворовский натиск" в рамках АрМИ-2019 проходит с 3 по 17 августа 2019 года на территории полигона учебного центра "Корла" Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая в Синьцзянском военном округе.

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