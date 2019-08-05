"Нужна новая система ПРО": немецкий эксперт рассказал о проблемах НАТО
В ФРГ призвали НАТО улучшить ПРО для противостояния России
В Германии заявили, что НАТО нужно улучшать свою систему противоракетной обороны - и таким образом ответить на выход России и США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Москве указали, что США и не собирались выполнять все условия ДРСМД. Пентагон выступил за размещение в Азии ракет средней дальности наземного базирования.
Немецкий эксперт по вопросам безопасности Кристиан Мёллинг в интервью Der Sueddeutschen Zeitung заявил, что НАТО нужно улучшать свою систему противоракетной обороны - и таким образом ответить на выход России и США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает ФАН.
Мёллинг считает, что НАТО нужна лучшая система ПРО, которая сможет обезвредить российские ракеты. Также альянсу нужен наступательный компонент - ракета, способная поразить российские командные центры. Кроме того, атлантический союз должен укреплять Польшу и Прибалтику. Важнейшие цели потенциальной атаки с российской стороны должны быть дополнительно защищены - указал аналитик.
Такие заявления военного специалиста могут быть связаны с выступлением главы Пентагона Марка Эспера, который накануне выступил за размещение в Азии ракет средней дальности наземного базирования.
"Да, я бы хотел этого", - приводит издание ответ Эспера на вопрос о возможности такого размещения. "Я бы хотел рассчитывать, что через несколько месяцев, но такие вещи, как правило, занимают больше времени, чем ожидается", - продолжил глава минобороны США.
Такое заявление министр сделал на следующий день после того, как американская сторона окончательно вышла из ДРСМД, который был заключен еще с СССР в 1987 году.
Между тем в Госдуме считают такое намерение Эспера угрозой мировой безопасности и еще одним подтверждением того, что власти США не хотят соблюдать разорванный договор, приводит НСН слова заместителя главы комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина.
К великому сожалению, из-за разрушения договора РСМД со стороны США разрушена и система европейской безопасности. Теперь США хотят в азиатском регионе создать очаг напряженности", - отметил депутат.
Он добавил, что Пентагон таким образом "подчеркивают стремление США навязать свой порядок другим государствам".
При этом парламентарий уверен, что российские власти не останутся в стороне.
"Будут приняты ответные зеркальные меры, если такое произойдет. В Азии находятся страны-участницы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а с теми, кто не входит в ОДКБ, у России тоже хорошие, добрососедские отношения", - подчеркнул член нижней палаты парламента.
Офицер добавил, что этот вопрос о намерениях Эспера стоит поставить на повестку работы Совета безопасности ООН.
Между тем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что США и Россия смогут договориться по поводу нового соглашения по контролю, применению и распространению вооружений. Хотя, по его словам, вряд ли такие соглашения будут заключены в ближайшее время.
"Я полагаю, что все еще можно достичь договоренности в сфере контроля над вооружениями", - сказал Столтенберг.
Он добавил, что в долгосрочной перспективе это будет безопаснее, отвечает интересам всех стран, к тому же, гонка вооружений не только опасна, но и затратна.
Стоит отметить, что Москва уже предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, как это уже сделала Россия, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Дипломат также отметил, что вопрос возвращения к договоренностям по контролю над такими системами "никто не снимает с повестки дня".
Предложили США и другим странам НАТО взвесить возможность объявления такого же моратория на развертывание средств средней и меньшей дальности, как наш, как тот мораторий, который был объявлен Владимиром Путиным, заявившим, что, до появления у американцев в том или ином регионе подобных средств, Россия будет воздерживаться от размещения соответствующих наших систем, когда они у нас появятся", - подчеркнул Рябков.
Срок действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности истек в начале августа.
"2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в сообщении МИД РФ.
Рафаэль Фахрутдинов
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