Российские военные приготовили яичницу от тепла Т-80

Российские военнослужащие приготовили завтрак, используя тепло, исходящее от двигателя ГТД-1000Т танка Т-80, в рамках конкурса ремонтных бригад на Армейских международных играх (АрМИ-2019). Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, в соревновании принимали участие военные из Омского автобронетанкового инженерного института. "Механики-водители, используя специальные приспособления, удивили участников соревнований ароматным кофе в турке и яичницей", — говорится в сообщении.

Конкурс ремонтных бригад состоится в четыре этапа, участники из Венесуэлы, Конго, Лаоса, Узбекистана, Мозамбика, Камбоджи, Иордании и России используют мастерские технического обслуживания МТО-УБ1, ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ и бронированные ремонтно-эксплуатационные машины БРЭМ.

АрМИ — учебно-боевые состязания российских военных и их коллег из ряда других государств — в этом году пройдут с 3 по 17 августа на 25 военных полигонах нескольких стран: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана.

В апреле в сети появилась видеозапись, на которой танк Т-80 производит выстрел поленом на территории 61-го бронетанкового завода под Санкт-Петербургом, чтобы оценить состояние пушки после ремонта. В ствол также залили воду из канистры, чтобы снаряд не загорелся.

Т-80 — единственный российский танк с газотурбинным двигателем. Он был принят на вооружение в середине 1970-х годов. На базах хранения Минобороны находятся около трех тысяч не прошедших модернизацию танков Т-80. Первые серийные образцы машин созданы на Кировском заводе в Ленинграде.