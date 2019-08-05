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05.08.2019
Военно-промышленный курьер

Представители Росгвардии опробовали "Удавы"

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Источник изображения: vpk-news.ru

На полигоне Государственного демонстрационно-испытательного центра ЦНИИточмаша госкорпорации "Ростех" представителям Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации продемонстрирован 9-мм самозарядный пистолет СП (ОКР "Удав") - общевойсковой и специальной комплектации под патрон 921 мм, а также разработанный на базе СП пистолет под патрон 919 мм.

Представители Росгвардии во главе с руководителем департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-лейтенантом Алексеем Беззубиковым приняли участие в динамическом показе, проверив представленные образцы в деле.

"Росгвардейцы отметили хорошую эргономику оружия и дали высокую оценку патронам с пулей повышенной пробиваемости. Специалисты обратили внимание на удобство пользования пистолетом как правой, так и левой рукой", - сообщили в "Ростехе".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
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