Представители Росгвардии опробовали "Удавы"

На полигоне Государственного демонстрационно-испытательного центра ЦНИИточмаша госкорпорации "Ростех" представителям Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации продемонстрирован 9-мм самозарядный пистолет СП (ОКР "Удав") - общевойсковой и специальной комплектации под патрон 921 мм, а также разработанный на базе СП пистолет под патрон 919 мм.

Представители Росгвардии во главе с руководителем департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-лейтенантом Алексеем Беззубиковым приняли участие в динамическом показе, проверив представленные образцы в деле.

"Росгвардейцы отметили хорошую эргономику оружия и дали высокую оценку патронам с пулей повышенной пробиваемости. Специалисты обратили внимание на удобство пользования пистолетом как правой, так и левой рукой", - сообщили в "Ростехе".